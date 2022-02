Aurillac assure l'essentiel et se projette

Cette fin de match fut à l'image de la rencontre : pleine de suspense et très disputée. Dans des conditions hivernales qui n'encourageaient pas au jeu, les deux équipes se sont pourtant livré une belle partie. A la pause, les locaux étaient devant grâce à deux longues phases de domination. Colomiers, toujours au contact, a repris l'avantage sur la conquête en fin de match, mettant le doute sur les Aurillacois. Mais le courage cantalien a prévalu quand il a fallu contenir les vagues de la Colombe.

Au classement, les hommes de Roméo Gontineac font une belle opération puisqu'ils reviennent à six points de leurs adversaires et surtout du top 6. Quant aux Columérins, ils pourront nourrir des regrets au regard de ce final qui aurait pu tourner en leur faveur. Le drop contré de Romuald Séguy symbolise cette domination stérile. Le point de bonus défensif sera une consolation avant de recevoir Nevers, à égalité de points (50) et d'aller à Bayonne.

Bayonne revient à hauteur de Mont-de-Marsan

Très en difficulté en début de partie, les Bayonnais ne montraient guère de signe encourageant. A un point de leurs hôtes les Narbonnais ont réalisé une première période de très bonne facture. Mais après la pause l'Aviron s'est libéré et ajoutait 5 essais pour porter son total à 6. Le pilier Swan Cormenier et le vétéran Yann David, parmi d'autres, sont à créditer d'une excellente prestation.

Comme les deux autres membres du podium, l'Aviron bayonnais l'emporte pour cette 20e journée. Mais le bénéfice du point de bonus offensif le ramène à hauteur du Stade montois. Au classement, c'est statu quo pour le Racing, mais ce déplacement en Pays basque aura eu le mérite d'apporter quelques satisfactions au vu de la première période des Audois.

Oyonnax garde le cap

C'est comme si avant même le début de la rencontre, les Vannetais étaient condamnés à un match difficile. Contrarié par des blessures et des malades, le groupe morbihannais a tenté de lutter, mais la défense d'Oyonnax n'a jamais cédé. A vrai dire, une seule fois, après une demi-heure de jeu par Rudy Paige. Christopher Hilsenbeck réalisait une merveille de passe au pied sur l'aile pour contourner le bloc. L'écart n'a jamais été très lourd, ce qui a fait croire le RCV en son retour. On pense notamment à la franche occasion de la 71e minute, échouée sous les poteaux à quelques centimètres de l'en-but. Peut-être échaudés par la frustration, sans doute dégoûtés par la défense adverse, toujours aussi efficace à quelques minutes du terme, les partenaires de Myles Edwards encaissaient même un essai à la 80e minute par Lovobalavu.

Vannes perd donc deux places au classement. Oyonnax assure donc l'essentiel en gardant son trône, trois points devant Basques et Landais.

Rouen n'y arrive pas

Il y avait une forme de mur virtuel ce vendredi à Rouen, empêchant toute tentative des Normands, que ce soit par une faute de main ou une pénalité, à se rebeller et revenir au score. Il faut dire aussi que les Montois ont eu le don de se sauver de situations difficiles, à l'image de Laousse Azpiazu. S'il a marqué un joli essai après une interception de 50 mètres, Léo Coly n'a pas connu une franche réussite au pied, ce qui fut sans doute le point de départ des doutes landais (25% face aux perches).

Malgré tout, Mont-de-Marsan acquiert loin de ses bases une victoire importante, d'autant que l'Aviron de son côté avait empoché le bonus offensif. Le seul salut de Rouen vient des autres pelouses puisque aucune des quatre dernières équipes au classement n'a pris le moindre point.

Rugby champagne pour Carcassonne et Bourg-en-Bresse

L'US Bressane, même si elle n'emportera rien dans ses valises de retour dans l'Ain, a encore une fois prouvé qu'elle était l'équipe du moment. Malgré la fin de son invincibilité depuis l'arrivée du nouveau manager Fabrice Estebanez, les coéquipiers de Lucas Lyons auront au moins envoyé un message à la concurrence en enlevant le bonus offensif à leurs adversaires.

Pro D2 - La joie des CarcassonnaisIcon Sport

Dans ce match à dix essais, Carcassonne finit devant au bénéfice d'une belle avance (35-13, 5 essais à 1) au début de la deuxième période. Tout doucement, les Carcassonnais montent à la quatrième place et se placent idéalement pour les phases finales.

L'USM chute à domicile pour la première fois

C'est un petit événement que cette défaite des Montalbanais à Sapiac. Ce n'était pas arrivé cette saison. Avec ce succès majuscule acquis grâce à un réalisme poussé à l'extrême, les Provençaux confirment qu'ils sont l'équipe la plus imprévisible du championnat.

L'US Montalbanaise de David Gérard fait ainsi la mauvaise opération de la soirée en sortant du top 6 et en voyant Aurillac se rapprocher à trois points. Quant aux Aixois, ils se remettent dans cette course-là, accusant un retard de 7 points.

Nevers capitalise sa domination

Les Biterrois étaient beaucoup trop indisciplinés et l'USON Nevers rugby n'en demandait pas tant ! Très efficaces, les Neversois sont même allés chercher le bonus offensif après la sirène (Reynolds, 80+1e). Une récompense plutôt méritée à y regarder la patience dont ont fait preuve les hommes de Xavier Péméja, heurtés à une belle défense héraultaise. Tanguy Ménoret, bien inspiré, inscrivait le premier essai des siens après un bon travail de son pack. Il ajoutait une transformation, une pénalité et avant la pause, l'écart se creusait (10-3). Si l'ASBH recollait au score par le biais d'Uruty, Hugo Fabrègue tout en puissance libérait les siens.

Avec les défaites conjuguées de Colomiers et Montauban, Nevers se hisse à la quatrième place, partagée avec Carcassonne et Colomiers. Une bonne façon de se replacer au mieux dans la course à la qualification. Quant à Béziers, avec seulement 5 points d'avance, la zone rouge est toujours aussi proche...