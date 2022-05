Il est assurément l’un des Bayonnais de la fin de saison. Avec 91 points inscrits sur les cinq derniers matchs (soit 18 points de moyenne), Gaëtan Germain a largement contribué à la qualification directe de l’Aviron pour le dernier carré, ainsi qu’à la victoire du club basque en demi-finale, contre Oyonnax.

Dimanche dernier, dans son jardin de Jean-Dauger, c’est même lui qui a inscrit l’essai de la victoire pour Bayonne (69e), mettant les gaz sur une quarantaine de mètres afin d’échapper à la défense rouge et noir.

Une belle récompense personnelle, pour celui que l’on cantonne régulièrement à un rôle de buteur au sein des équipes du bas de tableau de Top 14. Une belle récompense, mais aussi un record : Germain a plus franchi la ligne d’en-but en 2021/2022 (neuf essais) que lors des six exercices qui ont précédé.

La statistique est symbolique, puisque cette saison, le numéro 15 semble peut-être plus libéré. Sans la pression du maintien au bout du pied, les yeux rivés vers le titre de Pro D2 et la montée en Top 14, il bénéficie davantage de certitudes que lors des années précédentes.

"C’est vrai que je suis catalogué avec cette image (de buteur) et, parfois, les gens sont surpris de me voir relancer. Mais ceux qui me connaissent, me suivent depuis longtemps, savent que je prends du plaisir à attaquer", confiait le Drômois de 31 ans à Midi Olympique, en janvier dernier.

Sans aucun doute, Germain croque l’aventure du Pro D2 à pleines dents. Depuis le 24 février, il n’a plus lâché le numéro 15, s’imposant comme un indéboulonnable de la formation ciel et blanche, avec en prime, la prolongation de son contrat pour une saison supplémentaire.

Trois relégations en quatre ans pour Germain

Il ne lui reste donc plus qu’à briser le signe indien, dimanche à Montpellier, manière de conclure une saison réussie individuellement et collectivement. Car pour le moment, en douze ans de carrière (à l’exception de son passage au Racing 92), l’arrière n’a pas connu grand-chose d’autre que les batailles acharnées pour le maintien dans l’élite.

S’il a terminé trois fois en tête du classement des buteurs de Top 14, il possède en effet la particularité d’avoir connu quatre fois la relégation… avec quatre équipes différentes (!), en 2011 (Bourgoin), 2018 (Brive), 2019 (Grenoble) et 2021 (Bayonne). Comprenez que lors des trois dernières saisons qui sont allées à leur terme (le Covid avait interrompu les championnats en 2020), le malheureux Gaëtan a toujours vu son club chuter en deuxième division.

Face à Mont-de-Marsan, il aura l’opportunité d’enfin terminer une saison le sourire aux lèvres. Et si titre il y a, ses jambes et son pied droit n’y auront pas été étrangers.