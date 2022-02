Toujours aussi intraitables à domicile, où ils n’ont été battu qu’une seule fois cette saison, les Aurillacois restent plus que jamais dans la course pour un strapontin dans le Top 6. Et si les dernières victoires à domicile ont été acquise à chaque fois dans les dernières minutes, les Auvergnats ont montré de belles choses face à Colomiers, même si la fin de match fût longue et sous tension, avec une fois encore une toute petite avance au tableau d’affichage. Colomiers, mené durant toute la rencontre se contente d’un bonus défensif amplement mérité dans une rencontre très agréable.

Après son échec à Bourg il y a 15 jours, Aurillac a souhaité commencer fort cette rencontre à domicile, en choisissant à dessein de prendre le coup d’envoi. Une première mêlée conquérante, suivie d’une domination totale de 10 minutes dans le camp adverse, et au terme d’une séquence de près de 2 minutes, c’est AJ Coertzen qui a mis sur orbite son équipe, avec un premier essai (7-0, 9e minute). Sans s’affoler, Colomiers est enfin entré dans sa rencontre, en revenant peu à peu dans le camp adverse. Sur un bon travail des avants, dans le sillage du talonneur Elliot, les ailes se sont dégarnies, permettant à Valentin Saurs de passer dans un trou de souris, pour inscrire en bout de ligne l’essai de la réaction de l’USC (7-5, 33e minute). Mais globalement dominateur sur sa mêlée, Aurillac trouvait une seconde fois la faille sur un jeu au pied inspiré de Niko pour son troisième-ligne Cambon, qui donnait un avantage plus conséquent aux siens après la sirène (12-5 à la pause). Dans une première mi-temps agréable, seules les difficultés des buteurs, avec deux échecs de Girard et trois de Palmier, ont empêché le score de gonfler.

Des buteurs aux abonnés absents

Revenus avec plus d’intentions en seconde période, Colomiers n’a pas su profiter d’un long temps fort pour marquer des points, la faute également à une belle défense auvergnate. Si l’intensité est restée au rendez-vous, les deux équipes ont ensuite fait jeu égal, sans parvenir à inscrire des points pendant plus de 20 minutes. C’est sur un coup du sort que Colomiers s’est alors totalement relancé dans la rencontre. Sur un drop contré, la défense aurillacoise a reculé sur près de 60 mètres. Sous pression, le Stade a rendu le ballon à Girard, qui déplaçait le jeu sur la droite, avant que l’USC ne reparte à gauche en créant un décalage, qui a envoyé Ponpon dans l’en-but (12-10, 65e minute). Colomiers est alors revenu dans le coup, et a cru pouvoir arracher la victoire jusqu’à l’ultime minute. Aurillac s’est montré alors moins dominateur en mêlée, et a redouté jusqu’au bout de concéder une pénalité qui aurait pu lui être fatale. C’est finalement sur une tentative de drop de Séguy, que Colomiers a tenté de forcer la décision. Mais un contre des locaux mettait un terme à une fin de rencontre sous haute tension.

Grâce a cette nouvelle victoire à domicile, Aurillac se donne le droit de rêver encore à la partie haute du classement. Désormais 8e (avec 44 points), et en attendant les autres résultats de la soirée, le Stade va devoir retrouver de l’efficacité à l’extérieur pour continuer d’entretenir l’espoir. Et pourquoi pas dès la semaine prochaine, du côté de Grenoble, en grande difficulté dans son stade des Alpes cette saison. Pour Colomiers, pas de confirmation de la belle victoire face à Oyonnax, qui n’empêche pas les hommes de Julien Sarraute de ramener un précieux bonus défensif, leur permettant de toujours occuper une place dans le Top 6 (6e, avec 50 points). Sous la pression des ses concurrents directs, les banlieusards toulousains, vont retrouver un autre rival dès le week-end prochain, avec la réception de Nevers dans son stade Michel-Bendichou.