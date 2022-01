La réception de Béziers ce jeudi soir, puis un déplacement à Bourg-en-Bresse avant de retrouver son stade Jean-Alric face à Colomiers, représente un enchaînement de trois rencontres qui peuvent changer le cours de la saison du Stade Aurillacois. Mais pour l’entraîneur en chef Roméo Gontinéac, l’essentiel est ailleurs : "Nous avons su laisser passer l’orage des années précédentes et cette saison, on peut s’appuyer sur un groupe plus stable. Ainsi, je peux faire jouer plus souvent ma charnière numéro 1 Bouyssou-Palmier, et quand Aurillac évolue dans ces conditions-là, on voit souvent les résultats venir avec..."

Une stabilité et une confiance marquée, qui permet au demi-d’ouverture Marc Palmier de se régaler : "Avec Hugo Bouyssou, on sent une très grande confiance en notre travail, et cela se ressent sur le terrain, où on prend beaucoup plus d’initiatives pour notre collectif. Avec Hugo, on s’entend bien dans la vie et on est placé à côté l’un de l’autre dans les vestiaires. On ressent clairement cette complicité de tous les jours sur le terrain, et on fait en sorte de la mettre au service de notre équipe." A l’aise dans ses crampons de titulaire indiscutable, le maître à jouer cantalien, passé par l’ASM-Clermont, multiplie les sorties convaincantes et attise d’ailleurs de plus en plus les convoitises des équipes adverses, y compris certaines écuries de Top 14.

Trois matchs pour faire basculer la saison des Cantaliens

Alors, au moment de recevoir Béziers, le numéro 10 sait que la saison du Stade peut basculer : "C’est vrai que cet enchaînement de rencontres qui s’annoncent peut changer la physionomie de notre saison. On est actuellement dans le ventre mou (8e), et on regarde encore un peu derrière nous, car le matelas de points d’avance est à peine confortable. Mais on ne veut pas non plus s’interdire de regarder devant, car on sait que ce passage de janvier-février peut nous permettre de rendre notre fin de saison plus excitante encore. En tous cas, sur le terrain on est tous ravi de jouer des matchs comme cela et on compte sur notre public pour nous accompagner et nous donner ce supplément d’âme, pour s’offrir une belle fin de saison."

Transferts - Aurillac (Pro D2)Icon Sport

L’enthousiasme retrouvé plait naturellement au coach roumain, mais ce dernier n’en oublie pas non plus son rôle de bâtisseur : "Oui cette saison on est plutôt dans une dynamique intéressante. Mais je veux aussi qu’on continue de travailler en pensant à l’avenir, garder une ossature importante pour notre équipe et valoriser notre travail de formation, pour continuer à maintenir Aurillac au plus haut niveau. Car si on possède un des plus petits budgets du championnat, cela ne doit pas nous empêcher d’être ambitieux et de vouloir jouer les premiers rôles dans un avenir proche." Le cap des prochaines semaines, souvent décisif dans une saison, peut permettre au club d’affirmer ses ambitions plus tôt que prévu.

Mais pour réussir à chatouiller le Top 6 en fin de saison, Aurillac n’a plus de temps à perdre avec 9 points de retard sur Montauban (6e du classement et qui compte un match en retard). Dès-lors, le club auvergnat doit impérativement continuer de rester maître à domicile, dès ce jeudi avec la réception d’une équipe de Béziers, qui cherchera quant à elle à se relancer après un début d’hiver délicat.