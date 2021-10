"Face à Carcassonne, on va jouer un match qui compte double", a prévenu Sylvain Mirande, l’entraîneur agenais, en conférence de presse, avant le déplacement dans l’Aude. Une semaine après leur victoire face à Aurillac, les Agenais se déplacent, à 19h30, chez un concurrent direct pour le maintien. "C’est un match très important parce qu’il peut nous faire raccrocher le wagon des équipes qui lutte pour le maintien. En ramenant un résultat de ce déplacement, on pourrait aussi valider le résultat qu’on a fait face à Aurillac", note l’arrière Loris Tolot.

Malgré la série de défaites qui planait au-dessus de la tête des Agenais, la situation comptable du club, avant la rencontre face à Aurillac, n’était pas encore désastreuse. Et grâce à la victoire vendredi dernier, et aux quatre bonus défensifs glanés lors des sept premières journées, Agen, avec ses huit points au compteur, est aujourd’hui plus que jamais dans la course au maintien. Avec seulement un point de retard sur Vannes premier relégable, et quatre sur le premier non relégable, le club Lot-et-Garonnais pourrait basculer hors de la zone rouge dès ce week-end face à Carcassonne.

Face à lui, le SUA va retrouver une équipe de Carcassonne en manque de résultat et qui cherche à glaner des points précieux. "Carcassonne, c’est une grosse équipe. Ils ont des avants puissants et sont très rugueux. Ils ont besoin d’une victoire à domicile après quelques résultats compliqués. Ça va être un très gros match contre une équipe qui lutte pour le maintien", analyse le joueur du SUA. Pour son entraîneur, ce match pourrait ressembler à un tournant. "Ce match est très important pour la suite de notre saison. En cas de victoire on reviendrait à hauteur d’eux comptablement parlant, et la pression ne serait plus sur nous, elle changerait de camp. C’est un gros challenge qui nous attend. Dans le sport de haut niveau, le plus dur c’est toujours la confirmation, et pour nous c’est l’heure de la confirmation".

Gagner à domicile pour y croire

Après s’être inclinés trois fois à domicile, les Agenais ont réussi à enfin s’imposer dans leur stade cette saison. "On a gagné un match, donc forcément on a cassé la spirale infernale dans laquelle le club se trouvait depuis presque deux ans maintenant, et ça, c’est bien", assure Sylvain Mirande en appuyant sur le fait que la rencontre contre Carcassonne peut changer des choses. "Mentalement, ça peut nous faire que du bien de faire un gros match là-bas et ça peut nous faire passer un cap."

Plus que le plan comptable, cette première victoire en championnat pourrait changer la face de la saison d’Agen. "Il y a eu un soulagement, il y a plus de sourire que d’habitude, on est arrivé lundi matin plus de bonne humeur et ça, ça fait du bien. Je pense qu’il y a peut-être un peu plus de confiance et de sérénité. On s’entraîne un peu plus relâché et avec un peu moins de pression. Mais il faut valider ça ce week-end pour vraiment franchir un cap", souligne Loris Tolot. En attendant, l’arrière ne veut pas se fixer d’objectif comptable pour la fin du second bloc. "On avait essayé pour le premier et ça n’avait pas vraiment marché (rires) donc on va éviter."

Pour espérer croire au maintien, Agen, en plus de remporter ses matchs à domicile, va devoir apprendre à gagner hors de ses bases pour récupérer les points perdus à Armandie. Et avec des concurrents directs, et des promus, qui n’arrivent pas à s’imposer à domicile, les Agenais pourraient complètement assommer leurs adversaires et rebattre les cartes du maintien.