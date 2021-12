Ce match aurait pu être un affrontement entre prétendants aux phases-finales, et le niveau d’intensité pratiqué ce vendredi soir dans des conditions difficiles a témoigné des qualités de chaque équipe. Pourtant, c’est bien un match dans l’optique du maintien qu’Agen a disputé ce soir, face à l’une des équipes en forme du championnat. L’occasion de se rassurer pour le relégué de Top 14, qui cherche encore et toujours le rythme après 13 journées.

Le public d’Armandie ne lâche jamais son équipe. Une fois encore, les supporters du SUA ont poussé leur équipe, courageuse et engagée, mais qui a encore donné une impression d’impuissance terrible, dans un premier acte où le vent leur était défavorable. Face à une très bonne et surtout très organisée équipe de Colomiers, le SUA n’a pas pu vraiment compter non plus sur le pied toujours hésitant cette saison de son ouvreur Thomas Vincent, auteur d’une première pénalité après 5 minutes de jeu, avant de connaître un échec sur sa seconde opportunité.

En Face Colomiers n’a pas forcément proposé un jeu incroyable, mais avec beaucoup de justesse technique et propre sur leurs fondamentaux, les hommes de Julien Sarraute on profité de la possession du ballon dans le camp adverse. En insistant, le XV à la colombe à ouvert le compteur essai de ce match sur un bon travail d’élargissement de la défense, qui a permis à Waël Ponpon de trouver la faille en bout d’aile. Avec une pénalité supplémentaire de Séguy, Colomiers est rentré au vestiaire avec un court avantage au score, mais une nette impression de domination et de maîtrise du jeu (3-8).

Un Agen poussé par le vent et son public en seconde période

Malgré sa défaite de la semaine passée à domicile face à Vannes, la confiance est les certitudes columérines auraient dû faire la différence aux dépens d’une équipe d’Agen encore fragile. Mais le SUA a sonné la révolte en seconde période, en s’appuyant cette fois sur le vent. Agen, qui a également profité d’une période de 10 minutes à 14 contre 14, suite aux cartons jaunes des piliers Guion et Palma-Newport, pour retourner la rencontre en sa faveur. Grâce à deux essais de Farrance, pour sa première avec les Agenais, et de Paul Graou, Agen a été justement récompensé de sa détermination, trouvant enfin l’espace, tant recherché, dans la défense adverse.

En face, Colomiers a disparu mystérieusement de cette rencontre, que l’USC semblait pourtant maîtriser à la perfection. Mais avec les bons ingrédients d’un match d’hiver, disputé dans le vent et la pluie, Agen s’est appuyé sur une mêlée conquérante pour se mettre définitivement à l’abri par une ultime pénalité de Graou, de plus de 50 mètres. Comme un symbole de ses forces du soir, c’est sur une dernière mêlée enfoncée qu’Agen à mis un terme à cette rencontre, pour faire trébucher le XV à la colombe pour la deuxième fois de suite, un première dans cette première moitié de championnat.

Grâce à cette précieuse victoire, Agen s’éloigne un peu de la zone rouge et remonte à la 14e place (20 points). Mais pour se donner vraiment de l’air dans la lutte pour le maintien, les Lot-et-Garonnais doivent enchaîner dès vendredi prochain (19h30), sur la pelouse de Nevers, autre grosse équipe du championnat. Pour Colomiers, cette deuxième défaite de suite éloigne les Haut-garonnais du leader Montois. Néanmoins, l’USC reste dans le peloton de tête (4e place avec 37 points), avant de retrouver Bourg-en-Bresse vendredi prochain (à 19h30 également), dans son stade Bendichou.