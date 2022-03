Agen – Carcassonne. Deux équipes aux ambitions opposées et qui ont fait les montagnes russes cette année. En début de saison, les Agenais, relégables de Top 14, avaient comme objectif de remonter directement dans l'élite. Du côté de l'Aude, avec le plus petit budget de ProD2, c'était opération maintien. Mais à quelques matches de la fin, les ambitions sont complètement différentes pour les deux clubs. Le SUA veut désormais sauver sa peau.

Les hommes de Bernard Goutta, arrivé en cours de saison, ne pointent qu'à la 13e place avec cinq points d'avance sur le premier relégable alors que Carcassonne est dans le wagon des qualifiables et peut, en cas de victoire à Armandie, se positionner à la 4e place du championnat.

Une grosse averse est tombée pendant l’entraînement. Mais au coup de sifflet, la pluie s'est arrêtée pour laisser place au spectacle, ou pas. La première mi-temps a été cadenassée. Ce sont les Agenais qui ont monopolisé le ballon dans ce premier acte. Ils ont joué dans le camp Carcassonnais pendant quasiment 40 minutes, mais n'ont marquer que des points via la botte de Danré Gerber. L'ouvreur ou centre sud-africain est rentré sur la feuille de match quelques heures avant le début de la rencontre, en remplacement de Raphaël Lagarde forfait.

Il a inscrit d'abord une pénalité (4e) puis un drop (9e). Mais Carcassonne n'est pas 6e de championnat pour rien et sait jouer à l'extérieur. Avec peu de ballon, les hommes de Christian Labit ont su mettre à la faute le SUA. Et Dorian Jones, lui aussi, arrivé en cours de saison comme Gerber du côté d'Agen, n'a pas tremblé face aux perches avec un 3/3. Contre le court du jeu, ce sont bien les Carcassonnais qui sont entrés devant à la pause (9-6).

La pénalité de la gagne à la 83e

La deuxième période a commencé avec les Carcassonnais ballon en main qui ont proposé enfin une action dans le camp d'Agen. Bien leur en a pris, car après un petit jeu au pied rasant, les défenseurs agenais ont cafouillé et c'est Martocq qui en profite pour inscrire le premier essai du match (9-16, 48e). Un essai qui a donné du rythme à ce second acte. Le SUA a su répondre tout de suite à cet essai Audois. Seulement cinq minutes plus tard, c'est le demi de mêlée Takuluaqui a inscrit en force, au ras, l'essai égalisateur.

Ensuite, les deux équipes ont commis plus de fautes dans les trente dernières minutes. Et à ce petit jeu, c'est Agen qui a pris les devants grâce à Thomas Vincent (19 à 16, 61e). Carcassonne n'a pas baissé les bras et a proposé plus des séquences, à l'image des avants qui ont formé plusieurs mauls qui ont mis à la faute les avants agenais. Mouchous, a ainsi permis aux Audois de croire au match nul à la 73e. Mais c'était sans compter l’abnégation du SUA qui devait absolument l'emporter. C'est Tui de Carcassonne qui a commis la faute de trop en tentant une interception. Trente mètres à droite, Thomas Vincent ne tremble pas et offre la victoire à tout un peuple agenais (22-19).

Agen, grâce à ce succès acquit à la 83e, prend une bouffée d’oxygène dans la course au maintien et compte désormais neuf points d'avance sur le 13e. Du côté de Carcassonne, cette défaite vient freiner les Audois dans la lutte aux phases finales. L'USC, sixième, reste à porté de fusil de Montauban qui a un match en moins.