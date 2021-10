Et le pire, c'est qu'on n'a jamais cru en la rédemption des Agenais... Les Vannetais paraissaient trop organisés et surtout supérieurs pour ne pas remporter leur première victoire de la saison. On avait observé du mieux d'un point de vue offensif pour le RCV lors de leur dernière sortie à Sapiac la semaine passée. Les sept essais inscrits ont confirmé ce mieux, permis ce succès crucial pour lancer la saison morbihannaise. Et aussi, démontré toute la palette du groupe de Jean-Noël Spitzer.

Le poids de la défaite, comme une fatalité, revient encore une fois au SU Agen qui avait pourtant pris le match par le bon bout. Malgré l'essai (5e) de Curtis, les Agenais avaient la possibilité de rester au contact. Mais les blessures successives de Jessy Jegerlehner et Walter Desmaison ont handicapé l'équipe. Très vite, Edwards marquait en puissance. Au milieu du grand capharnaüm de la première mi-temps, Vannes tournait en tête.

Dans la foulée du premier essai d'Abendanon, qui portait le score à 22-3, Samuel Nollet cédait lui aussi sa place pour blessure. Outre le raté monumental de Paul Graou dans l'en-but (ou le sauvetage in extremis du défenseur vannetais), les vingt dernières minutes voient le RCV infliger une correction avec trois essais supplémentaires. Le SU Agen s'enfonce irrémédiablement dans la crise et on se demande comment le club huit fois champion de France pourra en sortir.