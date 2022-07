L'ailier de 22 ans, passé par Toulon et arrivé de Vannes, a dû arrêter sa séance d'entraînement mardi après avoir été touché à un genou. "On attend de faire des examens pour en savoir plus", confiait Fabien Gengenbacher dans des propos rapportés par le Dauphiné. La saison passée, Dridi avait disputé 16 rencontres de Pro D2 avec Vannes et avait inscrit trois essais.

En plus de celle de l'ancien international U20, Grenoble doit déplorer la blessure de son nouveau pilier, Vincent Vial (27 ans). L'ancien joueur de Vienne souffre d'une déchirure au quadriceps depuis le début de la semaine et devrait être absent des terrains trois semaines. La préparation suit son cours pour les Isérois, qui s'apprêtent à partir en stage la semaine prochaine. Ils disputeront ensuite deux matchs amicaux : à Béziers le 5 août et contre Oyonnax le 12 août.