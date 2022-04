Bayonne renforce sa deuxième place en l'emportant à Sapiac 23-33

Face à des Montalbanais qui jouaient un bonne partie de leur avenir dans ce championnat, Bayonne n’a pas tremblé en remportant un succès toujours gratifiant dans le stade de Sapiac. L’Aviron, qui est désormais assuré de conserver sa deuxième place, entretient sa bonne dynamique et reste plus que jamais dans le coup pour accueillir une demi-finale d’accession. Mais il reste tout de même encore trois matchs à assurer...



Montauban a semblé tendu par l’enjeu de cette rencontre, avec un début de match terrible, où les locaux ont concédé 17 points en moins de 15 minutes. Avec en point d’orgue, un doublé de Ravouvou, d’abord suite à un ballon de récupération et d’une accélération de rythme fulgurante des Basques, déterminé à livrer une grosse prestation dans cette rencontre, puis sur un retour intérieur magique de Maqala plein axe (0-17, 14e minute). Avec les premières chaleurs (18 degrés au coup d’envoi), les esprits se sont échauffés sur une action anodine, où Mikautadze et Paulino ont échangé quelques coups de poing. Monsieur Beun ne faisait pas dans la dentelle en décidant d’exclure les deux joueurs, offrant plus d’espace encore dans cette rencontre électrique. Bayonne se retrouvait même à 13 contre 14 après un premier carton jaune de Germain, suite à un en-avant volontaire, mettant un terme à la première action dangereuse des Sapiacains, enfin lancés dans le match. La révolte était alors incarnée par Matawalu, qui après deux tentatives, trouvait enfin la faille derrière un bon ballon porté (7-17, 35e minute). Bayonne, qui n’avait plus la même dynamique,concédait un nouveau carton jaune (Héguy), synonyme lui aussi d’un essai. Cette fois, Uanivi se montrait malin dans l’alignement en touche et profitait d’un espace pour plonger dans l’en-but. Après un début de rencontre fébrile, Montauban revenait dans le match, en rentrant aux vestiaires avec seulement 6 points de retard (14-20).

Des espaces et du spectacle suite aux cartons rouges de Mikautadze, Paulino et Agnesi

Avec de l’intensité et des espaces, suite aux nombreux cartons, la rencontre s’est avérée plaisante et spectaculaire. Peut-être même digne de phases-finales, chaque équipe rendant coup pour coup à son adversaire. Un coup de trop d’ailleurs pour Nicolas Agnesi, qui percutait Rouet au visage avec son épaule sur un gros déblayage, ce qui lui valait à son tour un carton rouge (47e minute). A 14 contre 13, les buteurs faisaient évoluer le score, à l’avantage de l’USM qui revenait tout proche (23-26, 66e minute). Dans une fin de match à l’intensité folle, Bayonne faisait finalement le break après une longue séquence de jeu, conclue par Baget dans l’axe (23-33, 73e minute). Bayonne n’avait alors plus qu’à bien gérer son avance, Montauban ne renonçant jamais, mais se montrant un peu trop usé pour revenir une nouvelle fois. D’autant plus que Bayonne, avec de l’expérience, cassait peu à peu le rythme infernal de cette rencontre. Les Sapiacains se sont pourtant montrés héroïques et ont absolument tout tenté pour faire vaciller l’Aviron dans les dernières minutes. La déception n’en était que plus grande, compte tenu des circonstances particulières de cette rencontre.

Grâce a cette 8e victoire de la saison à l’extérieur, Bayonne conforte donc sa place de dauphin du Stade Montois, ainsi que la pression sur Oyonnax (90 points, contre 84 aux Oyomen). Les Basques vont maintenant de passer un cap supplémentaire avec la réception de Vannes (jeudi prochain à 20h45), qui n’a plus grand chose à espérer. Pour Montauban, cette 2e défaite de la saison à domicile (ainsi que 2 résultats nuls) n’est pas encore complètement rédhibitoire pour l’accession en phases-finales de Pro D2 (8e avec 63 points). Mais l’USM n’a plus aucun droit à l’erreur dorénavant, et doit retrouver le chemin de la victoire dès la prochaine journée et un déplacement à Aurillac (vendredi à 19h30).