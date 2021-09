Insulte raciste en Pro D2 : Radosavljevic convoqué le 15 septembre

La commission de discipline de la LNR a décidé, dans l'attente de l'audition, de suspendre "à titre conservatoire" le demi de mêlée de Provence, 32 ans, "compte tenu de la nature du dossier", a indiqué la LNR dans un communiqué.

La Ligue et la Fédération française de rugby (FFR) avait annoncé lundi avoir saisi la commission de discipline en vue de sanction.

Ambadiang, 22 ans, avait dénoncé sur son compte Instagram l'incident survenu lors du succès 26-23 de Provence Rugby devant son équipe, pour le compte de la 2e journée.

Il avait accusé un joueur adverse, sans le nommer, de lui avoir lancé: "Je vais te brûler, mangeur de bananes", avant de venir s'excuser plus tard, affirmant que ses propos avaient été tenus "dans le feu de l'action".

Le joueur en question, Radosavljevic, s'était excusé publiquement sur son compte Instagram lundi. "Je prends conscience que ce qu'il s'est passé représente aujourd'hui la plus grosse erreur de ma vie et je demande pardon à Christian Ambadiang, à son club, à ma famille, à mes coéquipiers, à mon staff, mes dirigeants, aux licenciés du club, aux bénévoles, à tous nos supporters et aux partenaires du club", avait-il écrit.

Les dirigeants de Provence Rugby avaient, pour leur part, présenté des excuses samedi tout en assurant qu'ils allaient convoquer le joueur concerné et "mettre en place des sanctions à la hauteur de la gravité des faits".