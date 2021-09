On pourra dire après ce match qu’Agen est surement passé près d’un premier succès depuis février 2020, mais les joueurs de Régis Sonnes devront une fois de plus se contenter d’un point de bonus défensif et constater ce revers en terres iséroises. Il y a eu des intentions, pour autant Grenoble s’est montré plus efficace dans les moments décisifs de la partie, à l’image de cette fin de match où Corentin Glenat a réussi une pénalité de plus de 50m (17-13, 69e) tandis que le SUA n’optimisait pas une pénaltouche pourtant essentielle (76e) ; la touche un secteur qui a souffert durant la partie, avec deux équipes assez brouillonnes.

Brouillon, voilà un mot qui résumé d’ailleurs bien cette partie, hachée par les nombreuses fautes et maladresses, et disputée sur un faux rythme. Pour autant, il y aura eu du suspens, aucune formation ne parvenant à se détacher véritablement et Agen manquant l’occasion de prendre pour la première fois l’avantage sur deux pénalités manquées de Thomas Vincent (54e et 60e). Grenoble n’a pour autant pas réussi à exploiter sa domination et ce sont les visiteurs qui se sont longtemps appuyés sur une bonne mêlée pour chercher à exister.

Nollet répond à Qadiri

La rencontre avait pourtant bien débuté, à l’image de l’essai en contre de Karim Qadiri, profitant d’une initiative sur le fermé d’Eric Escande, faisant jouer autour de lui, et d’avants dynamiques sur du jeu debout et après-contact, par Steeve Blanc-Mappaz et Mathis Sarragallet (4e). Mais voilà la seule réalisation des Isérois, à laquelle les Lot-et-Garonnais ont répondu par Samuel Nollet, derrière une solide mêlée (38e). Le reste fut un duel de buteurs, avec Barthélémy (1/3), Escande (2/3) et Glenat (1/2) d’un côté, et Vincent (3/6) de l’autre

Les Grenoblois signent malgré tout un important deuxième succès consécutif, le premier au Stade des Alpes cette saison après la défaite inaugurale face à Oyonnax. Tandis que les Agenais sont battus pour la troisième fois en autant de rencontres de PRO D2, après Bayonne et Béziers… C’est un début de saison encore une fois très difficile pour le SUA, qui se projette cette fois sur la réception de Bourg-en-Bresse, tandis que le FCG enchaine, ce qui est forcément idéal pour la confiance avant un déplacement à Aurillac en ligne de mire.