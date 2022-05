Alors qu'il rentrait de boîte de nuit, en compagnie de son coéquipier Christopher Vaotoa et du centre de Narbonne Saia Fekitoa, Kelly Meafua aurait sauté du Pont-Vieux, haut de près de 23 mètres, avant de tomber dans le Tarn. Selon nos informations, l'enquête conclut que le Samoan est mort noyé, et non-pas de sa chute du pont. Des prélèvements avaient aussi été demandés par le parquet afin de déceler d'éventuelles traces d'alcool et de drogue, mais les résultats ne seront connus qu'en fin de semaine prochaine. Des images de videosurveillances sont actuellement exploitées par les enquêteurs.

La thèse de l'accident reste privilégiée concernant cette affaire, alors que les auditions de plusieurs témoins ont eu lieu dans la journée du samedi 7 mai. En attendant plus d'informations, les Montalbanais ont rendu hommage à leur joueur, ce lundi sur la pelouse de Sapiac, Lors d’un vibrant hommage, Montauban a pu dire au revoir à Meafua.