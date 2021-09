Voir Colomiers venir s’imposer deux fois sur trois dans l’Ain en l’espace de presque cinq mois, ce n’est pas rien. Les Columérins avaient remporté la confrontation en saison régulière sur ce même terrain en mars dernier, et donc ce duel comptant pour la 2ème journée de l’exercice 2021-2022, "mais le plus important, le barrage, on l’a perdu", nuance Romain Bézian. La joie était pourtant grande au coup de sifflet final, avec des joueurs réunis sur le terrain et des remplaçants ainsi qu’un staff courant rejoindre un groupe venant de réaliser un sacré coup, afin de communier. "C’est juste que cela fait toujours plaisir de gagner à l’extérieur. Faire de longs déplacements et aller chercher quelque chose, le retour se passe ensuite mieux. Alors il y a forcément de la joie", confesse Fabien Perrin avec une joie intérieure.

Les Columérins ne veulent pas s’enflammer

D’autant que dans le contenu de la rencontre, tout n’a pas été parfait, loin de là. La mêlée a souffert, il y a eu de l’indiscipline, mais aussi un grand réalisme pour marquer deux essais juste avant – et juste après – la mi-temps. "Je n’ai pas l’impression que l’on ait été débordé dans le jeu. On a été pénalisé plusieurs fois sur des phases statiques. Mais on est resté dans le match, en défense et dans le jeu que l’on voulait produire. On s’est accroché à ça. On a fait un match assez régulier", poursuit le centre Fabien Perrin dans son analyse. Pour le troisième ligne Romain Bézian, "on voit surtout que l’on travaillait bien depuis le début de la saison", et qu’il s’agit donc d’une retranscription en match officiel de ces belles choses entrevues durant toute la préparation. "Mais ce n’est que le deuxième match", prévient-il !

Si le sourire des Haut-Garonnais au moment de monter dans le bus était perceptible, il contrastait forcément avec ce calme au moment d’analyser la performance et d’en mesurer la portée. "Vous savez, les gros et les moins gros (de ce championnat), pour l’instant ce sont des suppositions. Il y a pleins de surprises dans cette PRO D2. On aura une cartographie de ce championnat après le deuxième bloc", enchaine Bézian.

Fabien Berneau, l’entraineur des avants, a livré par la suite une confidence pleine de sincérité sur ce qui fait la particularité de Colomiers Rugby. "Aujourd’hui, les garçons ont fait preuve de caractère et d’un état d’esprit qu’ils cultivent depuis quelques années, et qui porte ses fruits. Il faut encore le ressemer pour que ça repousse et que ça se reproduire encore plusieurs fois dans la saison, dit-il. Il n’y a rien d’acquis ce soir (jeudi, ndlr), l’équipe est constituée de garçons très simples et humbles. On n’a pas de prétention à jouer des qualifications ou des montées en TOP 14. On était 15e il y a trois ans, et les joueurs se sont sortis de la merde (sic). Ils savent d’où ils viennent et je pense que c’est une force de ce groupe, toucher le fond pour savoir apprécier le haut." Et avec ce deux sur deux, le haut est une réalité pour Colomiers.