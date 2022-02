Agen se donne un bol d’air en l’emportant face à Vannes

En cas de victoire dans ce match en retard, Vannes aurait pu se rapprocher du Top 6, jouant donc pour une sorte de match bonus dans le Lot-et-Garonne. Pour Agen, c’était tout l’inverse, avec une pression de plus en plus forte de Bourg-en-Bresse, qui jouait également ce jeudi soir. Finalement, si les Agenais n’ont jamais été complètement serein, cette victoire dans son antre d’Armandie est un bol d’oxygène avant une autre réception essentielle la semaine prochaine face à Grenoble.

Avec la victoire de Bourg-en-Bresse sur Aurillac en début de soirée (17-13), le SUA a débuté sa rencontre en retard en position de relégable, expliquant peut-être quelques hésitations dans les toutes première minutes de la rencontre, et l’ouverture du score d’Hilsenbeck suite à un ballon porté effondré. (0-3, 3e minute). Mais face à des Bretons très indisciplinés durant tout le match, Agen a su faire fructifier sa nette domination qui a suivie. Sur un ballon porté, dont s’est extrait Maravat pour inscrire le premier essai, Agen prenait l’avantage logiquement (10-3, 19e minute). Une avance accrue suite au carton jaune de Borie (23e), par deux nouvelles pénalités de Lagarde, qui donnait une avance méritée de 10 points aux locaux, dominateur en pratiquant un jeu fluide et de qualité (16-3, 28e minute). La tête sous l’eau, Vannes sortait enfin le bout de son nez en fin de première mi-temps, et sur sa première réelle offensive, le RCV envoyait Duplenne dans l’en-but, après avoir flirté avec la ligne de touche (16-8, 37e minute). Mais Malgré 5 premières minutes quelque peu hésitantes, Agen a réussi sa première période, sans finalement trop s’inquiéter de sa situation comptable provisoire...

Le SU Agen relégable au moment du coup d’envoi

Engagé dans une improbable lutte pour le maintien, le SUA s’est finalement révolté pour ne pas se retrouver en position de relégable, face à une équipe de Vannes en pleine rédemption depuis le début de l’année, et qui venait pourtant avec des ambitions. Des ambitions enfin affirmées dans le second acte, où les deux équipes ont fait jeu égal. Agen a creusé l’écart avec un second essai de Sloan, pour se donner une avance suffisante au score (26-8, 48e minute). Mais vexé par une rencontre ou l’indiscipline fut trop importante (16 pénalités concédées), le RCV s’est révolté avec deux nouveaux essais de Duplenne, et un autre collectif suite à un bon ballon porté (26-18, 64e). Mais deux nouvelles fautes bretonnes ont définitivement plombé les espoirs de retour des hommes de Jean-Noël Spitzer, tout en libérant les esprits d’Agenais qui inscrivaient un ultime essai à la 78e minute par un effort collectif récompensé finalement par Lokotui. 39-18, c’est le score final, pour la probable plus belle victoire d’Agen cette saison, au moment où il le fallait pour éviter la zone rouge. Peut-être un match référence et fondateur depuis l’arrivée de Bernard Goutta, qui peut relancer le SUA dans cette deuxième partie de saison.

Grâce à ce succès à la maison, Agen double Rouen et Grenoble au classement (12e avec 34 points). Les joueurs de Bernard Goutta pourront faire un petit break avec le fond de classement en cas de victoire la semaine prochaine face au FCG, une nouvelle fois dans son stade Armandie (jeudi à 20h45). Pour Vannes, c’est la fin d’une série de 4 victoires de suite. Avec la 9e place (39 points), Vannes manque une occasion capitale de se rapprocher du Top 6, une semaine avant un nouveau déplacement plus complexe encore, sur la pelouse du leader Oyonnax (vendredi à 19h30).