Perpignan se relance, fin de série pour Vannes

Mené d’un bout à l’autre – ou presque – Perpignan est parvenu à décrocher un succès qui compte dans une saison. Car les hommes de Patrick Arlettaz se devaient une revanche après le revers à Aimé-Giral contre Béziers. Quoi de mieux qu’une réaction sur le terrain de l’une des sensations de ce début de saison de Pro D2, et ce grâce à un drop de Thibauld Suchier dans les derniers instants (79’), lui qui fêtait sa première titularisation de la saison.

Outre la revanche d’un groupe et d’un homme, c’est un duel qui est resté indécis sur les 80 minutes. D’un côté, le RCV s’est appuyé sur une bonne touche et de l’autre, l’USAP a capitalisé sur une bonne mêlée. Et c’est finalement l’indiscipline qui aura fait basculer cette rencontre, qui est synonyme de cinquième succès de rang de Perpignan face à Vannes ; cette même indiscipline sanctionnée d’un 6 sur 9 pour Melvyn Jaminet, auteur de 18 points.

Vannes marque l’unique essai d’un duel très cadenassé

Vannes peut nourrir des regrets de cette soirée, surtout car les Bretons ont pris le score à leur compte et menaient à la pause (16-12). Cyril Blanchard permet cet avantage en obtenant une pénalité suite à un bon grattage (28’), en effectuant un lancer propre sur la pénaltouche suivante, et en s’extirpant du porté pour venir conclure (29’). Néanmoins, les actions d’essai se font rares et la confrontation offre parfois un jeu décousu des deux côtés.

Christopher Hilsenbeck (14 points, 5 sur 6) a bien œuvré pour essayer de préserver l’avantage du RCV, finalement privé de huitième succès consécutif et ce alors que l’adversaire n’aura mené que 4 minutes… L'USAP réalise donc une très bonne opération, et se remet la tête à l'endroit.