Vannes l'emporte avec le bonus contre Mont-de-Marsan

Si ce sont bien les Montois qui ont ouvert le score, les leaders du classement ont réagi sans concession. Avec trois essais. Le premier par Symons sous les poteaux a été marqué en force par le centre après une pénal'touche avec relais rapide. Le deuxième par Bruni en force a été inscrit après une touche montoise volée sur ses 5m. Enfin, le troisième a été l'œuvre de Leafa sur du grand classique avec maul et pénal'touche.

A 21-3, les joueurs de Tastet et Talès ont bien réagi. Après un dégagement contré dans leurs 22m, les Vannetais ont été sous pression. Après plusieurs charges, c'est Rey qui a inscrit l'essai de l'espoir. Quelques coups de pieds des buteurs Popelin et Laousse Azpiazu (qui sortira blessé au bras en deuxième période), la mi-temps a été sifflée avec un 21-13.

Doublé de Bruni

Dès la reprise, les Jaune et Noir ont porté davantage les balles et tenté d'accéléré. Mais leurs maladresses et quelques pénalités en mêlées les ont renvoyés chez eux. Et après une pénal'touche et avantage, Popelin a proposé une longue passe au pied en diagonale. Un cafouillage plus tard, Troin a pu aplatir sans trop de soucis le quatrième essai des Morbihannais. Ces derniers ont d'ailleurs continué d'insister. Après deux occasions de marquer avortées par des en-avants, les Bretons se sont fait une suite de passes, presque toutes sur un pas de la gauche vers la droite. Servi en position d'ailier droit, l'Argentin Bruni a ensuite accéléré le long de la touche droite pour aller marquer comme un ailier et surtout un doublé (33-13).

Alors qu'on se dirigeait vers ce score final, sur une dernière mêlée du RCV sur ses 35m droite, Pagès a vu son dégagement en touche être contré. Robic a récupéré l'offrande pour aller marquer seul l'ultime essai, ne privant par les Bretons de bonus offensif. Cette victoire vannetaise 33-20 a donc permis un sixième match sans défaite pour les joueurs de Spitzer qui restaient sur un nul à domicile contre Nevers. Lors des prochains matches de championnat, le RCV se rendra à Sapiac quand le SMR recevra Grenoble. Deux beaux défis mais pas avec les mêmes objectifs pour ces deux clubs en cette fin de saison.