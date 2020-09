Un ultime drop de Bézy offre le succès à Provence Rugby

Les fautes au sol avec les nouvelles consignes ont toujours été de sortie pour les débuts de cette 3e journée. Les maladresses aussi et de façon plutôt équilibrée. Le score à la pause l’a été tout autant avec un 16-16 de parité. Avant cela, les Provençaux ont pris les choses en mains dans les pas de leur buteur Massip avant un premier essai de Zambelli (9e). L’ailier a quitté son aile au cœur du ruck pour tout transpercer en vitesse et n’être repris que derrière la ligne.



Menés 16-6, les Nivernais ont eu le courage de revenir dans le match et dans le camp adverse. Et à la 34e, ils ont proposé une belle combinaison au près au sortir d’une pénal’touche afin de permettre au talonneur Tarrit de marquer l’essai du comeback.

On a cru à un tournant du match à la 52e avec ce carton jaune à Lolohea pour plaquage en l’air et à retardement sur un dégagement de Bézy. Cette action a renversé la tendance du début de deuxième mi-temps qui a vu les Bourguignons dominer et provoquer des fautes. Mais les Jaune et Bleu ont aussi eu la mauvaise idée de manquer trois pénalités pour ne pas distancer leurs adversaires.

Massip VS Reynolds

Touches, mêlées et mauls ont été globalement dominés par les Nivernais. Ainsi, le duel entre les deux gâchettes Massip et Reynolds a rythmé le suspense du deuxième acte. Massip a marqué 14 points et manqué deux coups de pied ce soir. Remplaçant et de retour de blessure, Bézy a aussi gâché une pénalité lointaine des 52m droite à 6 minutes de la fin. A la 77e, Massip a repris le but et des 50m face, mais cette balle de match est encore passée à côté. Finalement, ce sera Bézy qui donnera la victoire aux Aixois à deux minutes du terme avec un drop en dehors des 22m dans l’axe, récompensant un dernier effort de Malet et des siens.



Avec ce succès, les Aixois demeurent invaincus dans cette Pro D2 avec trois victoires en autant de rencontres quand Nevers aurait pu espérer davantage que ce point de bonus défensif. Les prochains matches ? Provence Rugby se tester à Oyonnax quand Nevers recevra Soyaux-Angoulême.