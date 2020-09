Ce jeudi soir, la deuxième journée de Pro D2 voyait Aurillac recevoir Grenoble au stade Jean-Alric. Pas de bonus inscrit par ces deux équipes lors de la victoire 26-13 des Cantaliens sur le FCG mais des enseignements.

Mêlées et mauls. La conquête cantalienne a largement dominé sa vis-à-vis, pour le plus grand plaisir de David Banquet, coach des avants des Rouge et Bleu. Chaque mêlée ou presque s’est transformée par une domination du huit cantalou suivie d’une pénalité en sa faveur. Même en deuxième mi-temps avec les remplaçants. Les Aurillacois ont ainsi davantage joué dans le camp adverse et maîtrisé le tempo. Les deux essais (8e et 22e) sont des copié-collés avec touche, maul et essai pour les joueurs de Gontineac qui ont notamment réussi un 19-0 dans le deuxième acte.

Impuissance pour Grenoble

Le FCG a certainement dû avoir un sentiment d’impuissance durant 79 minutes. 79 car l’entame a été de rêve pour Masilevu et les siens. Ce dernier a très rapidement marqué en coin après une percée de Taufa faisant suite à une belle combinaison sur touche. Mais plutôt que de les mettre sur le droit chemin, cela les a endormis en même que cela a eu le mérite de permettre à Aurillac de rentrer dans son match.



Comme lors de la première journée, les maladresses ont été nombreuses, conséquence de la reprise après de longs mois d’arrêt du rugby. Les fautes au sol aussi ont été nombreuses de part et d’autres après les nouvelles consignes aux arbitres.



Aurillac réagit après une défaite initiale quand l’un des favoris à la montée, Grenoble, connait déjà sa première défaite de la saison en une enceinte où les Alpins étaient venus l’emporter la saison dernière.