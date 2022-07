Alain Carré doit s’arracher les cheveux. Alors que son équipe n’a repris l’entraînement que depuis un mois, le président de Colomiers fait face à sa première difficulté. La Dépêche révèle ce samedi que Youssef Saaidia est interdit de toute activité avec le groupe professionnel après qu’une "substance figurant sur la liste des produits interdits de l’AFLD" a été détectée dans le test du talonneur, le 20 mai dernier. Toujours selon les informations du journal local, il ne serait pas question de dopage mais bien de "négligence" de la part du joueur après la prise d’un traitement durant sa rééducation. Le talonneur columérin n’aurait pas fait attention à la composition d’un complément alimentaire. Suspendu à titre conservatoire, la décision finale de l’AFLD devrait alors lieu sous six mois. Le joueur risque jusqu’à deux ans de suspension.

Ready à la rescousse de Colomiers

Face à cette situation, la Colombe doit réagir sportivement. Avec onze titularisations en seize rencontres la saison passée, Youssef Saaidia était l’un des hommes de base de Julien Sarraute. En urgence, les dirigeants columérins ont peut-être trouvé la perle rare dans l’hémisphère sud. La Dépêche annonce la venue d’Andrew Ready (29 ans) en provenance de la Western Force, pour deux saisons et une en option. Une signature express puisque l’Australie devrait arriver à Colomiers en “milieu de semaine prochaine.” Ready est un joueur expérimenté du Super Rugby. Passé par les Queensland Reds entre 2015 et 2018 puis la Western Force depuis 2019, son profil pourrait être d’une aide précieuse pour les avants bleu et blanc.

Andrew Ready (Western Force) ballon en main.Other Agency

Le précédent Du Preez

En juin dernier, un autre joueur de Pro D2 était suspendu pour avoir utilisé des substances illicites. Philip du Preez, ancien deuxième ligne de Mont-de-Marsan et qui évoluera à Marcq-en-Baroeul (Nationale 2) la saison prochaine, ne jouera pas les quatre premiers mois de l'exercice 2022-23. Le joueur avait été contrôlé positif à deux substances (prednisone et prednisolone) relevant des corticoïdes.