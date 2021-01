Selon vous, le match contre Montauban est-il le plus abouti du BO cette saison ?

Oui. Nous avons tenu la cadence sur 80 minutes, c’est une première cette année. Les conditions n’étaient vraiment pas faciles, mais nous avons maîtrisé notre sujet de bout en bout. Nous étions contre le vent en première mi-temps et nous l’avons bien géré puisque nous tournons à 14-3 à la pause. La charnière a été incroyable. Nous avons gagné le match de l’occupation que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Devant, ils ont été ultra-dominants notamment sur les ballons portés. Nous n’avons jamais paniqué, même lorsque le score était de 0-0 à la 25ème minute. Nous étions hyper sereins, une chose à laquelle nous n’étions plus trop habitués à domicile. C’est ultra positif pour la suite et c’est clairement notre match le plus abouti que ce soit à domicile ou à l’extérieur.

Est-ce que quelque chose a changé dans l’équipe, permettant d’expliquer ce succès sans trembler ? Les autres matchs à domicile, disputés dans des conditions climatiques similaires, avaient été sacrément laborieux…

C’est sûr que nous avions peut-être un petit blocage par rapport aux conditions. Samedi, nous avons changé un peu l’approche. Le staff a voulu qu’on arrive 4 heures avant le match. Par le passé, nous arrivions au stade 2 heures avant le coup d’envoi. On s’est détendu, on a regardé un peu le Top 14, on était entre nous… C’est peut-être cette approche qui a changé quelque chose. Montauban, c’est une équipe très accrocheuse, comme le Stade Montois. Nous avons su sortir du piège, donc nous sommes très contents.

Pro D2 - Yohann Artru (Biarritz)Icon Sport

Peut-être que votre équipe grandit aussi, tout simplement ?

Oui, c’est aussi une explication. J’espère que c’est la bonne. On va déjà voir jeudi soir ce que ça donne. On essaye de montrer le même visage que ce soit à domicile ou en déplacement. On maîtrise un peu plus nos rencontres à l'extérieur. C’est peut-être aussi dû à notre terrain qui est assez lourd. Notre équipe est plus mobile que costaud. Ce détail peut faire la différence. Désormais, nous allons essayer de garder la même dynamique pour aller batailler à Colomiers afin de ramener quelque chose.

Vous êtes troisième de Pro D2 à la mi-saison. Jamais le BO, depuis qu’il est descendu de Top 14, n’avait occupé cette place à un moment aussi avancé du championnat. Quel bilan faites-vous de la phase aller ?

C’est vrai que d’habitude, nous étions plutôt entre la sixième et la septième place. Je pense que dans la continuité de l’an dernier, nous avons eu des renforts de poids, enfin, des renforts énormes à la mi-saison. Notre plan de jeu n’a pas trop changé. L’équipe prend confiance en ses capacités. J’ai l’impression que nous avons franchi un cap à l’extérieur. C’est dommage qu’on ait lâché pas mal de points à domicile, sinon, on serait un tout petit peu plus haut. Nous avons encore beaucoup de choses à travailler pour être au niveau de Perpignan ou Vannes. Là, on s’est hissé au niveau d’Oyonnax ou de Colomiers, qui sortait d’une saison incroyable. Maintenant, c’est à nous de ne pas lâcher, de continuer comme ça. On grandit et c’est de très bon augure pour la suite.

Le BO a (enfin) trouvé le déclic à l’extérieur. Pourquoi ?