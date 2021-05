Les sourires prédominent, c’est le sentiment du devoir accompli ?

Yohan Le Bourhis : Oui, la victoire est là donc je vais vous dire comme la semaine dernière, on est très heureux mais il y a encore des choses à régler. C’est important parce que, comme je vous l’ai déjà dit, cela va encore monter crescendo parce que l’on va s’atteler, le week-end prochain, à l’une des plus grosses écuries de Pro D2. Donc à nous de bien régler mais d’abord, bien savourer la victoire.

Alors qu’Oyonnax était mené 12-19 à la mi-temps, qu’est-ce qui fait que ce match bascule finalement en votre faveur ?

Y. L-B : En fin de première période, on arrive à mettre un peu plus de rythme et sur une ou deux actions défensives, on défend bien. On gagne une mêlée qui nous permet de leur mettre 3 points et de leur mettre de la pression. En fait, je pense que l’on est rentré aux vestiaires avec plus de confiance. Et en seconde période, on a réussi à tout mettre en place et cela a mieux été.

Vous êtes parvenus à mieux avancer au fil du match, à leur faire mal à l’impact.

Y. L-B : Il faut quand même souligner que cela reste une grosse équipe de Colomiers, ils sont venus à bloc. On a eu cette sensation qu’ils avaient beaucoup donné en première période et c’était à nous de mettre du rythme ensuite. Cela s’est vu dans les duels gagnés et dans notre précision dans tous les secteurs.

Vous parlez de réglages encore à faire, mais preuve quand même, au regard du contenu de ce barrage, que vous avez amélioré votre jeu ?

Y. L-B : Bien sûr. C’est important de gagner car cela permet de régler les choses. Mais ce match, on peut aussi le perdre et le discours aurait été différent. Si on l’avait perdu, on aurait dit que l’on était incapable de gagner contre une grosse équipe à la maison. Mais on le gagne ! Je vous rejoins sur le fait que l’on continue notre lancée. Mais on est obligé de dire qu’il y a encore beaucoup de choses à régler car cela va être encore plus dur le week-end prochain. Et si on reste satisfait de ce match, on peut vite se tromper pour le week-end prochain…

De votre point de vue, quelles sont les choses à corriger ?

Y. L-B : On a beaucoup parlé de cette équipe de Colomiers capable de proposer un gros combat. Ce sont des joueurs vaillants et une équipe d’expérience. Il faut le dire. Il fallait que nos plaquages soient efficaces et parfois on a eu du mal. On a voulu un peu prendre en haut, et on a reculé, alors qu’eux prenaient le ballon. Ça, il va falloir vite le régler. On travaille dur pour avoir une grosse défense. Bien sûr qu’il y a eu du positif, il ne faut pas tout remettre en question.

N’y a-t-il pas, dans ce succès, une forme de maitrise ?

Y. L-B : C’est ce que l’on s’était dit avec les joueurs. Je pense qu’il y avait aussi l’engouement du public et toute l’excitation. C’était impressionnant de voir tout le monde et je tiens à remercier toutes ces personnes car lorsque l’on est arrivé, c’était prenant. Honnêtement. Il y a eu ce petit stress, bien évidemment, qui a fait que l’on voulait plaire et faire un gros match devant notre public. Colomiers avait à se défendre et beaucoup de choses à montrer. Ils l’ont fait. Il était important de garder notre maitrise parce que si on se perd et si on se précipite pour vite reprendre le score, cela peut jouer en notre défaveur. Et je trouve que l’on a été super là-dessus. On a gardé notre calme et cela est venu au fur et à mesure.

Il y a donc une forme de fierté ?

Y. L-B : Bien sûr qu’il y a de la fierté ! On avait des objectifs cette saison, et on a fait ce qu’il fallait. On est fier pour le club. J’étais surtout content pour le public qui a pu venir nous voir. Ils ont tout donné eux aussi. Et on se devait de gagner ce match pour les rendre fier, et continuer l’aventure jusque… jusqu’où on le pourra.

Maintenant, une demie à Perpignan… Allez-vous y aller avec cette même ambition tout en laissant la pression du résultat du côté de l’adversaire ?

Y. L-B : J’ai un exemple en tête, de la dernière Coupe du Monde, et ce match entre la Nouvelle-Zélande et l’Angleterre. Tout le monde voyait les Néo-Zélandais gagner parce que c’était la meilleure équipe au monde. Sauf que les Anglais n’ont rien dit et ont fait leur meilleur match. Ce que je veux dire par là, c’est que l’on sait que Perpignan sera un match très dur, très rude, dans tous les secteurs. Ils maitrisent beaucoup de choses. Ce sera à nous de continuer à maitriser le maximum, à tout donner, à se vider à bloc comme on a su le faire en seconde période. Et puis le résultat, on verra ce qu’il arrivera. Bien sûr que l’on a qu’une envie. Quand on va à Perpignan jouer ce type de match, celui qui dit qu’il y va pour perdre, il n’a rien à faire dans l’équipe. C’est une demi-finale et on a tous envie de jouer une finale, de jouer pour monter. Cela va être très dur mais on donnera tout pour ce club.