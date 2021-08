Comment avez-vous digéré cette saison passée avec cette descente sans victoire ?

Cela a été un traumatisme, on ne s’en cache pas. On a eu à cœur d’en parler et de crever l’abcès avec les nouveaux. On a expliqué pourquoi cela n’avait pas fonctionné avant de tourner la page. On n’oublie pas afin de ne pas réitérer les mêmes erreurs. On sait qu’on a beaucoup de travail à produire afin de nous faire pardonner auprès de nos supporters et redorer le blason du SUA.

Votre staff est le même que la saison passée et votre effectif a été renouvelé en grande partie. Est-ce que ce sont des avantages ?

Avec beaucoup de recrues et notamment des gars qui ont la tête à l’endroit et qui ont faim, nous sommes un groupe en reconstruction. Si le staff n’est pas là non plus depuis longues saisons, on a déjà des bases. Il y a aussi beaucoup de jeunes. D’ailleurs, on peut saluer le travail de formation depuis des années du SUA, ce qui est l’une des forces de ce club.

Comment avez-vous jugé votre préparation estivale ?

Très bonne, le tout auréolé d’un bilan de matches amicaux très positif avec deux victoires (Aurillac et Soyaux-Angoulême) sur trois (défaite contre Mont-de-Marsan). Après un an et demi sans succès, on a retrouvé le goût de la victoire et d’instaurer une bonne dynamique. C’est de bon augure avant la reprise du championnat.

" On n’aura rien à perdre à Jean-Dauger "

Vos dirigeants évoquent une place finale parmi les 6 premiers alors que l’on pourrait classer le SUA au rang des favoris à la montée, au regard du statut de relégué que vous êtes, non ?

D’expérience, une descente est toujours compliquée à gérer. Il nous faut donc être très modestes. Cela ressemble à une saison de transition. Après, bien entendu, si cela se passe bien et que nous nous qualifions, ce sera positif mais il nous faut penser à construire une bonne équipe avec un socle durable afin que le SUA soit performant dans les années à venir.

Des clubs comme Perpignan ou Vannes ont été récompensés de leur rugby assez offensifs la saison dernière. Un club comme le SUA a aussi une réputation historique quant à son jeu. Est-ce possible de réussir en Pro D2 sans être que pragmatique ?

Bien sûr que notre salue passera par le jeu mais on n’oublie pas que la Pro D2 est un championnat rude et âpre que je connais bien. Il exige de solides fondamentaux. C’est ce que nous, anciens, sommes en train d’inculquer aux plus jeunes Agenais.

Pro D2 - Vincent Farré (Agen)Icon Sport

Votre calendrier vous propose un démarrage copieux avec Bayonne, Béziers et Grenoble...

Ce sont des débuts très compliqués et il va nous falloir être prêts d’entrée avec ce premier bloc. Même si ce Pro D2 est très long, on n’aura pas le temps de tergiverser pour rentrer dans notre championnat au bout de 2-3 matches.

Quid de cette première affiche chez l’autre relégué Bayonne ?

Les Basques ont eu la chance de garder une bonne partie de leur effectif. Ils ont aussi de bonnes recrues comme Yann David au centre ou Cassiem en troisième-ligne. Ils doivent autant être motivés qu’ils sortent d’une grosse désillusion avec cette folle relégation après le barrage basque. Ce sera un match test et sans pression pour nous où il nous faudra nous rassurer sur les fondamentaux et notre jeu en proposant juste un gros match. En se déplaçant à Jean-Dauger d’entrée, on n’aura rien à perdre et tout à y gagner.