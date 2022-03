Alors que le club d’Oyonnax Rugby a l’ambition de retrouver le TOP 14 à court terme, il travaille sur l’organisation de staff. Autour du manager Joe El Abd (sous contrat jusqu’en juin 2023), on savait déjà que Fabien Cibray prendrait la suite de Manny Edmonds à partir du 1er juillet prochain, en tant qu’entraineur de l’attaque.

Le club de l’Ain pourra toujours compter sur Vincent Debaty (jusqu’en juin 2024) et Alex Codling (jusqu’en juin 2023). Les deux hommes travaillent actuellement avec les avants, avec une spécialisation sur la mêlée pour le Belge, et sur la touche pour l’Anglais. "Je suis content dans le sens où je suis dans un staff où l’on s’entend bien, dans la façon de travailler et de voir le rugby. C’est important, confie Vincent Debaty qui insiste sur le partage des rôles dans l’encadrement. Je ne fais pas que la mêlée, car en ne faisant que ça j’aurais peut-être tourné en rond. Les tâches ont été réparties ce qui permet d’avoir des journées différentes. Ça pousse à réfléchir plus."

Debaty : "Oyonnax est un club ambitieux"

Vincent Debaty qui travaille également avec le centre de formation et qui partage sa vision. "C’est important si l’on veut avoir une bonne équipe avec des jeunes imprégnés de la culture et des valeurs, pour qu’ils puissent s’approprier la façon dont l’équipe et le club fonctionnent. Cela évite de devoir toujours tout recréer avec des joueurs de l’extérieur, dit-il. Oyonnax est un club ambitieux qui a envie d’être dans le top 20 français et de remonter en TOP 14 le plus vite possible, et d’y rester. L’était d’esprit me plait, car c’est un petit club qui veut se battre contre des grands."

Concernant Alex Codling, l’ancien deuxième ligne international anglais – qui a notamment porté les couleurs de Montpellier durant sa carrière – était arrivé l’été dernier et a rapidement pris ses marques avec sa nouvelle équipe. Il poursuivra donc également sa mission dans le Haut-Bugey. Sa science de la touche est appréciée.