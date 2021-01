Quel réalisme des Bretons ! Dès une première possession folle, un jeu au pied récupéré par Duplenne a permis à Holder sur un retour intérieur de marquer le premier essai. A deux minutes de la pause, un autre essai vannetais quasi identique a vu Duplenne taper un petit par-dessus pour un doublé d'Holder (37e). Entre ces deux essais, ce fut un premier acte à quasi sens unique en faveur des Biterrois. Ces derniers ont eu presque tous les ballons, ont proposé de belles séquences mais ils ont aussi pêché par maladresses. Voilà comment les joueurs de David Aucagne n'ont marqué qu'un seul essai par Tedder, alors que l'ouvreur a contré un dégagement pour aplatir en suivant (17e). C'est ainsi que Vannes est revenu aux vestiaires avec un flatteur et réaliste 14-10 en sa faveur.

Abendanon après une action de 60 mètres

Lors du deuxième acte, l'extrême efficacité des joueurs de Spitzer n'a pas baissé. Ils ont de suite marqué un nouvel essai pour bien garder le lead au score. Sur l'une de leurs rare incartades de cette seconde période, Duplenne s'est aussi récompensé de son activité d'un essai (67e) quand Holder s'est offert un triplé (71e). Entre temps, les Rouge et Bleu ont porté le ballon et dominé dans l'occupation. Mais leurs maladresses au moment de scorer a été rédhibitoire, malgré des essais de Barrère et Munilla, étant sans cesse sanctionnés par les Blanc et Noir. Mais cette 7e victoire à l'extérieur pour les Bretons a aussi été bonifié puisque dans les arrêts de jeu, Abendanon, au bout d'une action de 60 mètres, a marqué l'essai du bonus offensif. Lors de la prochaine journée, les Héraultais iront à Grenoble pour se reprendre quand les Bretons recevront Provence Rugby.