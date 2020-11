Toutes les séries ont une fin. Avant cette onzième journée, Oyonnax était la seule équipe de Pro D2 à n’avoir pas encore connu la défaite dans ce championnat. Ce choc entre le leader du classement et son dauphin aura eu raison de leur belle série. Les coéquipiers de Bilel Taieb se sont inclinés pour la première fois de la saison ce soir contre Vannes (20-30).

En bon leader du championnat, Vannes, décomplexé, imposait son jeu en première mi-temps. Avec la main sur le ballon, meilleurs dans l’occupation, les coéquipiers de Jérémy Abiven proposaient de longues séquences à Oyonnax et étaient logiquement récompensés en inscrivant le premier essai du match par Kévin Bly (3-10, 20e). Vexé, Oyonnax y répondait dans la foulée avec un essai de Gélédan, en force, mais apparaissait globalement dominé. Les Bretons auraient même pu mener à la pause. Mais le RCV se voyait refuser logiquement un essai, juste avant la mi-temps et s’entêtait à ne pas prendre les points à quatre reprises sur des pénalités abordables. Les deux équipes étaient ainsi dos à dos à la mi-temps, 13-13.

Dès la reprise et dans la continuité de leur premier acte, les Vannetais infligeaient une grosse séquence d’entrée aux Oyomen. Sur ce temps fort, Gratien cassait un plaquage de Taylor en bout de ligne et permettait aux siens de prendre le large (13-20, 42e). Bien organisés en défense, les visiteurs stoppaient toutes les offensives des locaux et Gratien y allait de son doublé huit minutes après son premier essai (13-27, 50e). Malgré un break de fait, les visiteurs poursuivaient leurs efforts et continuaient d’envoyer du jeu. Mais Tony Ensor, vigilant, interceptait une passe sautée de Popelin à un quart d’heure de la fin, pour relancer le suspense (20-27, 65e).

Ce suspense était, cependant, de courte durée puisque deux minutes plus tard, Hilsenbeck remettait les siens à dix longueurs (20-30). Fort sous les ballons aériens, emmené par un Pierre Popelin des grands soirs, Vanne résistait aux derniers assauts d’Oyonnax pour l’emporter logiquement, en leader.