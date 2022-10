Mont-de-Marsan - Agen

Choc de cette semaine, le Stade montois accueille Agen pour ouvrir la 8ème journée de Pro D2. Sur leur pelouse, les Landais tenteront de réagir après la défaite de la précédente journée en terres rouennaises (28-23). Mais face à Agen, les hommes de Patrick Milhet et Stéphane Prosper auront fort à faire. Sur trois victoires consécutives, dont deux à l'extérieur, le SUA est en forme et figure actuellement à la troisième place de Pro D2. Cette rencontre, qui verra le vainqueur prendre provisoirement la tête du championnat, sera un vrai test pour les deux équipes, qui ambitionnent une promotion en fin de saison. Si la rencontre s'annonce serrée, la balance pourrait pencher en faveur des Montois qui évolueront devant leur public.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1032 vote(s) Mont-de-Marsan Nul Agen

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan

Béziers - Oyonnax

En pleine confiance après la large victoire face à Vannes (56-7), Oyonnax se déplace à Béziers. L'actuel leader de Pro D2, qui ne compte qu'un point d'avance sur son dauphin columérin, entend bien signer son premier succès à l'extérieur de la saison. Du côté des Biterrois, une victoire face au club de l'Ain permettrait d'enchaîner après le succès obtenu à Massy (10-16). Mais contre les Oyomen, dans l'obligation de s'imposer s'ils souhaitent conserver leur première place, Béziers pourrait bien s'incliner pour la deuxième fois de suite devant son public.

Quel est votre pronostic ? Sondage 985 vote(s) Béziers Nul Oyonnax

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax

Nevers - Provence

Après un premier bloc raté et une seule victoire obtenue lors des cinq premières journées, Provence a l'air d'aller mieux. Surprises de la dernière journée avec la victoire obtenue à Grenoble (13-26), les Provençaux enchaînent avec un second déplacement, ce coup-ci à Nevers. Et ce voyage s'annonce difficile. Toujours invaincus à domicile, les Neversois comptent bien réaliser la même performance que l'année dernière : ils ne s'étaient inclinés qu'à une seule reprise devant leur public, contre l'Aviron bayonnais. Devançant Provence d'un petit point au classement, l'USON pourrait bien profiter de cette rencontre pour creuser l'écart.

Quel est votre pronostic ? Sondage 910 vote(s) Nevers Nul Provence

Notre pronostic : victoire de Nevers

Carcassonne - Aurillac

Lanterne rouge de Pro D2, la réception d'Aurillac est déjà cruciale pour Carcassonne. Défaits lors des quatre dernières journées, les joueurs de Christian Labit doivent impérativement s'imposer s'ils souhaitent mettre un terme à cette série noire. Face au Stade aurillacois, Samuel Marques et ses coéquipiers seraient bien inspirés de réaliser une performance similaire à celle de l'année dernière pour l'emporter. Lors du précédent exercice, les hommes de la Cité avaient infligé aux Cantalous une lourde défaite et s'étaient imposés 54 à 24. Et pour espérer de meilleurs jours, une prestation de ce niveau semble nécessaire.

Quel est votre pronostique ? Sondage 937 vote(s) Carcassonne Nul Aurillac

Notre pronostic : victoire de Carcassonne

Vannes - Massy

Après la correction reçue à Oyonnax, Vannes reçoit Massy au stade de La Rabine. L'occasion pour les Vannetais de remettre les pendules à l'heure et de renouer avec la victoire. Avant-derniers de Pro D2, les Massicois restent sur une défaite à domicile contre Béziers et semblent avoir du mal à enchaîner les bonnes prestations. Devant leurs supporters, les hommes de Jean-Noël Spitzer devraient être en mesure de s'imposer.

Quel est votre pronostic ? Sondage 877 vote(s) Vannes Nul Massy

Notre pronostic : victoire de Vannes

Montauban - Grenoble

Dernière défense de Pro D2 avec 202 points encaissés depuis le début du championnat, Montauban connaît de grosses difficultés depuis l'entame du championnat. Et pour se relever, un succès contre Grenoble serait le bienvenu. Pour obtenir cette victoire, les Montalbanais pourraient profiter de la méforme actuelle des Grenoblois. Battus consécutivement par Vannes et Provence, les Isérois ont bafouillé leur rugby lors des deux dernières journées. De quoi donner de l'espoir aux Sapiacains.

Quel est votre pronostic ? Sondage 922 vote(s) Montauban Nul Grenoble

Notre pronostic : victoire de Montauban

Soyaux-Angoulême - Rouen

Alternant des résultats en dents de scie depuis le début de la saison, Soyaux-Angoulême accueille Rouen ce vendredi. 13ème de Pro D2, à égalité de points avec Provence, le promu doit engendrer des points à domicile pour espérer se maintenir en Pro D2. Contre Rouen, actuellement 7ème du championnat, les hommes de Vincent Etcheto pourront s'appuyer sur leurs supporters et sur le succès obtenu la semaine dernière contre Carcassonne (18-6). Vainqueurs à l'extérieur à une seule reprise depuis le début de la saison, les Normands, qui sortent tout juste d'une victoire à domicile contre Mont-de-Marsan, semblent avoir du mal à voyager.

Quel est votre pronostic ? Sondage 916 vote(s) Soyaux-Angoulême Nul Rouen

Notre pronostic : victoire de Soyaux-Angoulême

Biarritz - Colomiers

Dernier match de cette 8ème journée de Pro D2, Colomiers se déplace à Aguilera pour aller défier le Biarritz Olympique. Battus devant leurs supporters lors de la précédente journée par Agen (15-18), il y a fort à parier que les Biarrots vont tout mettre en œuvre pour dominer les Columérins. Mais attention, avec deux victoires obtenues loin de leurs terres depuis le début de la saison, les joueurs de Julien Sarraute ont montré qu'ils étaient capables de réaliser des coups à l'extérieur. Mais contraint de s'imposer pour rester accroché au top 6, le BO devrait néanmoins trouver les solutions pour s'imposer face à Colomiers.

Quel est votre pronostic ? Sondage 929 vote(s) Biarritz Nul Colomiers

Notre pronostic : victoire de Biarritz