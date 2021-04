Prêt pour une accession au Top 14 ?

On risque d'y aller, tout le monde le dit, les médias en parlent. Moi, je trouve que la route est encore hyper longue avant de pouvoir y accéder. Avoir pris 13 points d'avance, à cinq journées de la fin, sur le troisième, on peut penser qu'on a toutes les chances de disputer une demi-finale à domicile. Mais après, ce sont des phases finales, avec des matches à élimination directe. Comment va se comporter le groupe ? Difficile de le savoir.

Et s'il y avait montée ?

Le projet, que j'ai annoncé aux joueurs et au staff, c'était 2023. Ca n'était pas par hasard. Il faut qu'on fasse progresser notre formation, et qu'on continue à y investir des moyens. Et c'est surtout nos infrastructures qu'il faut faire évoluer. On réceptionne tout juste notre terrain synthétique ! Ca n'est pas neutre.

Pour nous, l'hiver, une bonne partie des entrainements se déroule à Grand-Champ (commune à 17 kilomètres de Vannes), parce que nos terrains ne sont pas praticables. Ce nouveau terrain va grandement nous aider et nous amener du confort à Jo-Courtel (site d'entrainement et stade historique du RC Vannes). C'était indispensable. Nous restions un des seuls clubs à faire sans.

N'avez-vous pas tout pour évoluer au plus haut niveau ?

Il nous manque aussi notre centre d'entrainement. Aujourd'hui notre standard n'est pas du tout du niveau du haut de classement de Pro D2. Il faut se donner les moyens pour s'entraîner dans les meilleures conditions, pour exister au plus haut niveau. Ce centre est indispensable et capitale. Nous démarrons les travaux cet été, pour une livraison l'été prochain. Mais le point bloquant surtout, au delà de construire un effectif qui pourrait performer au plus haut niveau, c'est le stade de La Rabine. Aujourd'hui, c'est 9 000 places. Mais c'est d'abord notre modèle économique. C'est lui qui nous permet de construire notre budget. Nous avons un projet, pas si simple à réaliser. On y travaille, des études sont en cours, il y a beaucoup de discussion avec la ville de Vannes et beaucoup de rendez-vous aussi pour essayer d'aller chercher ce qu'on a demandé : 15 000 places.

Quels sont les freins à cette extension ?

Le stade de La Rabine, c'est 23 000 m2 de superficie (en coeur de ville, ndlr) avec d'un côté un conservatoire inscrit aux bâtiments de France, et de l'autre des habitations tout autour. C'est un espace hyper restreint. À La Rochelle, sur 30 000 m2, ils ont réussi à faire 16 000 places. C'est donc hyper compliqué pour nous. On travaille le sujet, mais il faut un peu de temps. Si sportivement l'équipe allait chercher sa montée, il faut constituer, au minimum, un budget autour des 15 millions d'euros. Pour aller les chercher, il nous faut : plus de monde dans le stade, parce que les abonnés et la billetterie c'est une part importante de la construction du budget, et puis il faut surtout des partenaires avec des hospitalités.

Ces partenaires, nous irons les chercher. Nous savons que, s'il y a montée, il va se passer quelque chose d'extraordinaire sur la Bretagne, quelque chose encore bien plus fort que lors de l'accession de Fédérale à Pro D2. Mais ces nouveaux partenaires, qui paieront 30 000 à 50 000 euros par an, il faudra pouvoir les recevoir et leur trouver une place correcte. Donc il nous faut plus de places en tribune et des hospitalités supplémentaires. J'ai toujours dit : il n'y aura pas de projet Top 14 avec un stade de La Rabine qui resterait en l'état.

Il ne faut pas y aller, alors ?

Il y a quelques semaines, je disais aux gars que ça n'était pas notre projet. Que je suis patient, que c'était pour 2023, qu'on avait le temps. Mais je leur avais aussi dit que le jour où ils auraient acté et gagné leur demi-finale à domicile, qu'on en reparlerait. Maintenant que la fin approche, je ne vais pas leur dire de freiner. C'est juste extraordinaire ce qu'ils ont réalisé tout au long de la saison. Je ne sais pas si on réalise vraiment leur performance. C'est énorme. Donc on est bien obligé de réfléchir et de commencer à anticiper les choses.

Il y a des similitudes avec la montée de Fédérale à Pro D2 ?

On est dans la même configuration. Le staff me le dit depuis septembre. Il sentait qu'il se passait quelque chose dans le groupe. J'étais prévenu, qu'il fallait se préparer. J'en ai pas trop fait cas à l'époque. Ca n'était pas notre projet. Si on monte en Top 14, tout le monde va être content pendant quelques semaines, mais l'objectif, c'est d'y rester, donc de donner les meilleures conditions possible au groupe pour se battre. Je le redis : tout cela passe par un certain nombre d'infrastructures à faire évoluer. Ca ne se fera pas d'un claquement de doigts. Sans parler du budget à aller chercher et des partenaire à fédérer. L'agrandissement du stade est indispensable. Il appartient à la ville. En terme de délais, pour des travaux, les procédures sont bien différentes de celles du privé. Nous sommes en discussion pour trouver des solutions.

En cas de montée fin mai, quelle est votre solution ?

Mettre à profit l'été pour accroitre la capacité – en places assises - de la tribune « École de musique », comme nous avons su le faire sur la tribune sud il y a deux saisons. On a le projet de construction, mais administrativement, ça n'est pas si simple. Pompiers, bâtiments de France, ... Il faut des autorisations, et il y a le délai d'instruction du permis de construire. Dans un deuxième temps nous ferons évoluer la tribune nord qui comprendra de nouveaux espaces réceptifs.

Vous restez président de Vannes quelle que soit l'issue de cette saison ?

Je n'ai pas dit que je serai président s'il y a montée en Top14. Mais je n'ai pas dit que je ne le serai pas. Aujourd'hui j'essaie de préparer et de continuer à construire notre projet. Si nous devons jouer en Pro D2 l'année prochaine, ça sera aussi bien et ça ne remettra pas en cause la saison extraordinaire que nous faisons. Et ça sera la continuité de la progression du club. Il ne faudra pas être déçu de refaire une saison en Pro D2. Mais nous devons avoir cette projection Top 14, parce que cette équipe le mérite au vu de ses performances, de son classement. Elle mériterait d'aller au bout. Joueurs et staff travaillent dur pour cela. Si ce groupe va chercher la montée, on l'assumera.

Par Laurent Vilboux