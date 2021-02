Nevers – Colomiers

Qui des deux équipes va faire la bonne opération de la journée pour le Top 6 ? C’est l’enjeu de cette rencontre entre Nevers, 6e et Colomiers 5e. Les deux équipes occupent les deux dernières places qualificatives aux phases finales et comptent seulement un point d’écart au classement. Gare au perdant donc qui pourrait se mettre en difficulté en voyant des concurrents revenir au classement et ainsi menacer cette dernière place qualificative. Surtout, Colomiers s’est gagné au Pré-Fleuri puisque les hommes de Julien Sarraute l’avaient emporté la saison dernière. Ils tenteront de profiter de leur bonne dynamique actuelle pour frapper un grand coup contre les Nivernais.

Notre pronostic : Victoire de Nevers, bonus défensif pour Colomiers.

Biarritz – Grenoble

Biarritz est l’une des équipes les plus en forme de ce championnat depuis le début de l’année 2021. Malgré la défaite de la semaine dernière sur la pelouse de Carcassonne, les Basques devraient réussir à se reprendre dans son antre, d’autant plus qu’ils sont assez performants à la maison avec sept victoires et un nul en dix rencontres disputés à Aguilera. Toutefois attention au match piège contre Grenoble puisque les Isérois sont de retour en très grande forme avec quatre victoires consécutives. En plus de la bonne forme actuelle, les Grenoblois compteront deux jours de repos supplémentaires. Un facteur qui peut avoir de l’importance dans ce choc entre le troisième et le septième.

Notre pronostic : Victoire de Biarritz, point de bonus défensif pour Grenoble.

Soyaux-Angoulême – Vannes

Encore un match difficile en perspective pour Soyaux-Angoulême qui connaissent toutes les peines du monde à gagner un match. Avec sept rencontres d’affilée sans victoires, le SAXV compte déjà sept points de retard sur le premier non-relégable. En plus de ça, la venue de Vannes après celle de Perpignan ne facilite pas les choses d’autant plus que les Bretons sont les meilleurs à l’extérieur depuis le début de la saison avec une seule défaite en dix rencontres. Il faudra donc une prestation parfaite pour les Angoumoisins pour espérer l’emporter contre le co-leader de cette Pro D2.

Notre pronostic : Victoire de Vannes.

Aurillac – Montauban

Aurillac n’a pas le droit à l’erreur pour cette réception de Montauban si le club du Cantal ne veut pas vivre une fin de saison stressante même si avant cette journée, les hommes de Romeo Gontineac comptent tout de même 9 points d’avance sur la zone de relégation. En face, Montauban se déplace avec de l’ambition puisque l’USM est encore en lice pour obtenir une place en phases finales à l’issue de la saison.

Notre pronostic : Victoire d’Aurillac.

Béziers – Provence Rugby

Rencontre entre deux formations sur une mauvaise dynamique actuelle qui espèrent se relancer avec cette rencontre dans l’optique de rester dans la course aux phases finales. Avec quatre défaites de suite, les Aixois ont dégringolé au classement et doivent renouer avec la victoire pour continuer d’espérer à une qualification. Un match important donc puisque l’équipe qui gagnera pourrait s’offrir une fin de saison à suspense tandis que l’équipe perdante s’enlisera dans le ventre mou.

Notre pronostic : Victoire de Provence Rugby, bonus défensif de Béziers.

Mont-de-Marsan – Carcassonne

Après sa belle victoire bonifiée de la semaine dernière sur la pelouse de Valence-Romans, Mont-de-Marsan s’est offert un grand bol d’air dans la lutte pour le maintien. Les Landais se doivent désormais de confirmer. Mais à domicile, Les Montois ne sont pas très performants avec déjà quatre défaites sur leur pelouse depuis le début de la saison. De son côté, Carcassonne vient également d’obtenir une victoire importante contre Biarritz et les Audois tenteront de faire un gros coup à Mont-de-Marsan pour se donner encore plus d’avance sur les dernières places.

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan.

Perpignan – Valence-Romans

C’est sûrement la rencontre la plus déséquilibrée sur le papier entre les leaders catalans et les Drômois actuellement quinzième. Sur la pelouse d’Aimé-Giral, les Perpignanais ont perdu à une seule reprise contre Béziers et ne comptent pas perdre de nouveau. Surtout, ils veulent faire le plein de point contre une équipe du bas de tableau qu’ils devraient réussir à dominer en imposant leur loi sur leur pelouse.

Notre pronostic : victoire bonifiée pour Perpignan.

Rouen – Oyonnax

Rouen est en difficulté en ce moment avec une série de trois défaites consécutives. En occupant une quatorzième place, les Normands ont besoin de s’imposer pour prendre un peu le large avec la zone de relégation. Mais en face, Oyonnax va mieux puisque les hommes de Joe El Abd n’ont plus perdu depuis trois rencontres et se sont solidement replacés dans le top 4. Avec le succès bonifié contre Provence Rugby la semaine dernière, les Oyomen ont montré aux concurrents qu’ils étaient armés et bien décidés à garder a minima une des quatre premières places.

Notre pronostic : Victoire d’Oyonnax.