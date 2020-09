Une première mi-temps en enfer pour Colomiers

On avait quitté les Columérins en tête du classement de la Pro D2 en mars dernier, les joueurs de la colombe n'ont été que l'ombre d'eux mêmes ce soir sur la pelouse de Valence-Romans. Une première mi-temps catastrophique où ils ont été pénalisés à 11 reprises, impossible d'exister dans ces conditions. Le score était sans appel à la fin des 40 première minutes, les Drômois menaient 26-O. Un premier exercice complètement loupé que Colomiers devra rapidement oublier pour repartir de l'avant et remplier ses objectifs élevés cette saison.

Aix réussit le bon coup

Peu de monde s'attendait à une victoire aixoise à Soyaux et pourtant. Provence a réussi le bon coup de cette première journée de Pro D2. Après une saison dans le ventre mou du championnat, Aix peut prétendre, au vue de son effectif, à jouer les trouble fêtes dans la course au Top 6. Ce vendredi soir, c'est grâce à une très bonne première mi-temps que les Noir et Blanc ont pu viser le succés. En seconde pèriode, ils ont résisté au retour d'Angoulême pour empocher les quatre points.

Thomas Vincent n'a pas suffi pour Aurillac

Il peut être une des grandes révélations de cette saison en Pro D2, transfuge d'Agen cet été, Thomas Vincent a frappé soir dès ce soir à la Rabine. Les Aurillacois n'ont pas pu ramener la victoire sur leurs terres malgré les 22 points de son jeune numéro 10. C'est simple, l'ancien agenais a inscrit la totalité des points de sa formation, cinq pénalités, un essai et une transformation pour une prestation bien aboutie. Le Stade aurillacois aura besoin d'un grand Thomas Vincent tout au long de la saison