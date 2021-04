Le FC Grenoble Rugby, par le biais de son Fonds de Dotation, a été le premier club de sport professionnel en France, à proposer, du 1er au 4 avril dernier, un évènement caritatif 100% digital.

Le FCG, qui dispose d'une structure eSport depuis deux ans, chose inédite dans le paysage rugbystique français, s'est servi de la plateforme Twitch pour "streamer" sur les jeux vidéos. Il y en avait pour tous les gouts entre Tekken 7, Among Us, League of Legends ou encore Mario Kart et FIFA 21. Un tournoi FIFA dans lequel on a pu retrouver le Clermontois Samuel Ezeala ou encore le Montpelliérain Thomas Darmon. Outre l'aspect "gaming", le week-end a été aussi marqué par les blind-tests et autres défis physiques en tout genre.

Après un tournoi de rétrogaming (Tetris, Pac-Man...) dimanche matin, les spectateurs ont pu assister à la rencontre entre les Espoirs de Grenoble et ceux du LOU dans l'après-midi, qui a connu un pic d'audience à 4 700 vues simultanées.

A l'issue de cette opération, 40 000€ de dons ont été récoltés, dont 12 000€ en ligne, après quelques 40 heures de diffusion en live sur Twitch.

Daniel Jennepin, président de la partie associative du FCG, était satisfait à l'issue de ces 4 jours intenses : « Comme pour toutes premières, on ne savait pas trop où l’on allait et aujourd’hui je suis extrêmement fier de dire que c’est une très belle réussite. Nous sommes très heureux de cette première édition tant sur les contenus que sur la forme. Pour nous c’est une réussite. Ce projet a fédéré l’ensemble du Club, rassemblé une multitude d’entités autour de ce que représente le FCG et témoigné une nouvelle fois de notre capacité à innover. Que ce soit nos salariés, bénévoles, éducateurs, partenaires, supporters, joueurs/joueuses, licenciés, tous se sont mobilisés et ont montré la plus belle image que l’on puisse donner de notre Club. Nous pouvons tous ce soir être particulièrement fiers de ce qui a été réalisé. Merci à tous ceux qui ont participé, FCG(A)Live nous ouvre de formidables perspectives pour la suite. »