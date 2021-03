C’est ainsi qu’un individu manifestement sous l’emprise constante de produits stupéfiants et habitué à traîner aux abords du stade Lesdiguières s’est décidé à s’attaquer au siège du club, situé à l’étage de la tribune Jean Liénard. Ainsi, après une première tentative nocturne infructueuse (il avait forcé la porte de la salle de vie des joueurs, déclenchant les alarmes), le même individu s’est rendu en plein jour dans les bureaux du FCG, où il a été intercepté par des employés et coincé dans un coin en attendant l’appel de la police. L’individu a alors sorti une arme de poing – dont on ignore si elle était factice ou pas — pour se dégager et prendre la fuite en courant en direction du quartier Mistral. Aucun coup de feu n’a été tiré et personne n’a été blessé mais, malgré le signalement du suspect, les policiers qui se sont lancés à sa recherche dans le secteur ne l’ont pas retrouvé.