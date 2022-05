C'est un terrible drame qui s'est produit ce week-end à Montauban. Après la victoire contre Narbonne ce vendredi soir, les joueurs de l'USM ont fait la fête et le Samoan Kelly Meafua (31 ans) a sauté du Pont-Vieux à la sortie d'une boite de nuit. Lundi un hommage sur la pelouse de Sapiac a été organisé par l'US Montalbannaise, en présence de ses proches, d'anciens joueurs et de ses supporters. La Ligue Nationale de Rugby a également décidé de lui rendre hommage : "Joueur de grand talent apprécié de tous pour ses qualités humaines, Kelly Meafua laisse un grand vide à tous les amoureux du rugby et à ses proches. Un hommage lui sera rendu jeudi sur les terrains lors de la 30e journée de PRO D2 et une minute d'applaudissements lui sera dédiée" a déclaré la LNR sur son compte Twitter.