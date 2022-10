Même si les Lot-et-Garonnais ne l’avouent qu’à moitié, cette victoire au Pays Basque n’entrait pas forcément dans les plans. Mais elle a eu le mérite de montrer au staff à quel point la profondeur de banc est un atout côté SUA cette saison. Une quarantaine de joueurs interchangeables sans que le niveau ne baisse. Et du coup, comme les "cadres" ont pu se reposer le week-end passé, ils sont de retour sur le pont contre Mont-de-Marsan. L’on pense à Ramoka, Lokotui, Farré, Duputs ou encore Lagarde… Bref, du beau monde en somme.

En face, l’opposition sera rude, Bernard Goutta le sait : "Les Montois ont vraiment de la qualité partout. Individuellement, ils récupèrent Naituvi qui est un joueur exceptionnel. On sait qu’on ne peut pas leur laisser trop d’espaces sous peine d’être sanctionné." Ses joueurs ne le savent que trop bien, notamment après les leçons reçues la saison passée. "Cette équipe, elle a quelque chose de différent. Notamment au niveau de son état d’esprit et de sa combativité." Le décor est planté, William Demotte sait à quoi le Sporting doit s’attendre à Boniface. Un terrain hostile où les Lot-et-Garonnais l’ont souvent emporté ces dernières années, si l’on excepte ce naufrage il y a un an (43-8). Celui-ci avait plongé le SUA dans les eaux profondes de la Pro D2.

Le vrai-faux derby

"Évidemment que ce match, on s’en souvient. Mais je sais pour avoir été Montois de nombreuses années à quel point le match contre Agen signifie beaucoup là-bas" dévoile le capitaine Vincent Farré. Et de poursuivre : "Il y a un peu plus cette notion de derby pour eux qu’à Agen, donc on y va en toute modestie". Évidemment, annoncer son adversaire favori reste un classique dans le monde du rugby. C’est de bonne guerre. Reste que les Lot-et-Garonnais n’ont aucune pression à l’aube de cette rencontre. Cette victoire à Biarritz (15-18) leur offre un vrai joker. Mais n’imaginez pas une seconde le SUA se déplacer en tongs dans les Landes. C’est mal connaître Bernard Goutta.

Pro D2 - Agen - Bernard GouttaIcon Sport

"À Biarritz, on l’emporte en ayant joué à 13 contre 15 pendant dix minutes. Cette victoire est un miracle. Il ne se reproduira plus." Le Catalan a averti ses joueurs : l’occasion de ramener une victoire de l’extérieur ne se représentera pas en cas de forte indiscipline. En attendant, le manager l’assure : il n’existe pas de recette miracle pour gagner hors de ses bases. Simplement, celui-ci a sensibilisé ses joueurs cet été : "Nous savons que lors de la phase aller nous avons deux réceptions pour trois déplacements sur deux blocs. Donc si nous ne faisons pas le nécessaire, cela risque d’être difficile".

Et histoire de rappeler ses troupes à l’ordre, l’ancien troisième ligne souligne encore une fois les deux victoires montoises la saison dernière contre le SUA. Dont une à Armandie il y a quelques mois. Piqués au vif, ces Agenais viennent peut-être sans pression, mais pas dans le but de faire le voyage à vide.

Par Mathieu Vich