C’est à croire que le feuilleton biarrot n’en finira jamais ! Ce vendredi, nos confrères de Sud Ouest révèlent la situation délicate dans laquelle se trouve le club basque. En effet, le 1er août, le bureau directeur a reçu un message de la part du pôle juridique de la LNR. Celui-ci informait du blocage de toutes les licences, professionnelles et amateures pour la saison à venir, en raison de la dette de l’association "Biarritz olympique rugby amateur" envers la Fédération française de rugby. Cité par Sud Ouest, le bureau directeur confesse qu’il n’est pas possible à l’heure actuelle pour le BO de s’acquitter de ses dettes. En cause, les dirigeants ont déjà bouclé le budget prévisionnel pour l’association.

En revanche, la partie associative du BO renvoie la balle à la SASP, lui réclamant près de 316 664 euros, somme accumulée "depuis février 2021, date à laquelle les flux ont été coupés". Ce à quoi Jean-Baptiste Aldigé, président de la partie pro, répond : "Il est question de cette somme depuis dix-huit mois. Si l’association estime que la SASP lui doit près de 300 000 euros, qu’elle aille devant un juge pour faire recouvrir. Pourquoi elle ne le fait pas depuis près d’un an et demi ? Parce qu’elle n’arrive pas à le motiver, à le prouver. Moi de mon côté, j’estime qu’elle me doit de l’argent."

A deux semaines de la reprise du championnat de Pro D2, avec le choc contre Oyonnax, le Biarritz olympique n’est pas encore sûr de disputer le match.