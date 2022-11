Entre mercredi et vendredi, le manager agenais a reçu vingt-deux joueurs dans son bureau. Dont une dizaine d’éléments de la formation. Tous en fin de contrat à l’issue de la saison. Ils sont désormais fixés sur les intentions du SUA quant à leur avenir.

"Je leur avais promis au début du bloc que j’allais les rencontrer après le match contre Angoulême pour leur apporter de la clarté " rappelle Goutta. Pour l’heure, il sait déjà que certains éléments ne seront plus là l’an prochain. C’est le cas de Raphaël Lagarde. L’ouvreur du SUA prendra sa retraite à la fin de l’exercice en cours. Louis Gauban, qui a rejoint l’US Marmande en prêt, ne devrait pas revenir non plus. Enfin, Loris Zarantonello a fait le choix de quitter le club pour rejoindre le Castres Olympique.

Sur les vingt-deux joueurs rencontrés, un seul s’est vu signifier une non reconduction. " Nous avons décidé de ne pas prolonger Danré Gerber. Et ce, car nous voulons donner plus de responsabilités à nos jeunes Emile Dayral et Thomas Vincent. Mais le club doit beaucoup à Danré. C’est lui qui nous fait gagner le match du maintien à Narbonne l’an dernier grâce à son drop. Nous n’en serions pas là sans lui et nous ne l’oublierons pas " reconnaît l’ancien troisième ligne. Et de poursuivre : "Nous espérons qu’il restera avec nous jusqu’à l’issue de la saison. S’il reçoit un projet sur plusieurs saisons qui l’intéresse, nous accepterons de le libérer sans aucune demande en échange par respect pour lui. Mais encore une fois, nous espérons le garder jusqu’au bout ".

Des prolongations prioritaires

Attention, la volonté de garder tous les autres joueurs n’est qu’un souhait pour l’heure. " Car nous allons rentrer dans des discussions désormais " poursuit Goutta. Lequel assure vouloir donner la priorité à ses jeunes. " Les Bonnet, Nalaga, Jouvin, Hoarau, Garrigues, Dayral, Joseph, Feuillerat, Lebian, Gayraud, Charrier ou encore Darchen - et j’en oublie - sont des espoirs sur lesquels nous comptons vraiment." Tous ceux en fin de contrat vont recevoir une proposition dans les jours à venir. Tout comme Dorian Bellot et Théo Idjellidaine. Ce dernier, prêté par Toulouse, devrait ainsi poursuivre sa carrière dans le Lot-et-Garonne.

L’autre priorité de Bernard Goutta est de garder ses cadres. S’il souhaite profiter de l’année optionnelle de Corentin Vernet pour l’aider à franchir un cap, les prolongations de Guion, Duputs, Etcheverry, Maksymiw et Buttin sont vivement espérées. Mais cela ne devrait pas être une mince affaire pour le second cité. Pour rappel, lors de son départ il y a deux ans, son club de cœur qu’est l’Aviron Bayonnais avait promis de négocier un retour au Pays Basque à l’issue de sa pige en Lot-et-Garonne. Goutta, qui en a fait son leader de combat, fera tout pour le convaincre de rester.

Un 10 de haut niveau, Tilsley en facteur X ?

Une seule situation n’a pas encore été tranchée. Celle de Baptiste Lafond. Peu utilisé depuis le début de la saison, l’ancien rouennais et son coach se laissent le temps avant de prendre une décision. " On se reverra à l’issue du troisième bloc " promet le Catalan.

Au rayon des arrivées, il devrait y en avoir très peu si le SUA reste en Pro D2. " Notre grosse priorité est de trouver un numéro 10 de très haut niveau. Il aura la charge de remplacer Raph Lagarde et Danré Gerber. Donc il ne faut pas se tromper. "

Les recruteurs lot-et-garonnais ont déjà reçu des CV comme ceux du Bayonnais Jason Robertson et du Racingman Ben Volavola. Mais il paraît fort probable que la piste d’un joueur évoluant à l’étranger soit privilégiée pour le moment.

Enfin, le nom de George Tilsley revient avec insistance au SUA. Le Perpignanais a posté plusieurs publications énigmatiques sur Instagram. L’une annonçant son départ à demi-mot en fin de saison. L’autre, posant aux côtés du président Fonteneau avec qui il garde des liens très forts. À son sujet, Bernard Goutta ne se montre pas insensible : " C’est sûr qu’un facteur X comme George, qui aime autant le SUA, attire l’œil. On verra ça mais la priorité reste le numéro 10 ". Sans en dire trop, l’homme fort du Sporting ne dément pas ces rumeurs insistantes qui verraient le Néo-Zélandais rejouer avec son club de cœur. D’autant plus que son profil de centre-ailier plaît. Et la possible association avec Kolinio Ramoka au milieu du terrain affole déjà les supporters. Une chose est sûre, le SUA redevient attractif. Les grandes manœuvres ont débuté à Armandie.

Par Mathieu Vich