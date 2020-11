Ce succès 19-16 permet aux joueurs du coach Sarraute de demeurer dans les six premiers du classement et c'est certainement ce qu'ils retiendront quand les Neversois peuvent nourrir quelques regrets/remords. Le vent, fort dans le dos de Nevers dans le premier acte, a eu logiquement son rôle ce soir, proposant une mi-temps par équipe. La possession et les occasions ont été ainsi été en faveur des Nivernais lors du premier acte. La conquête de Colomiers a aussi été en souffrance. C’est ainsi plutôt logiquement que Fabrègues (20e) a marqué le premier essai en faveur des Jaune et Bleu, récompensant une longue possession achevée en force et au près. A la pause, le score était donc de 13-3, les buteurs Cazenave et Girard faisant le nécessaire.

Colomiers a eu chaud

Le deuxième acte, le vent dans le dos, le coaching et la discipline (retrouvée) ont eu le mérite de changer la donne en faveur des Marine et Blanc. Leur conquête a repris des couleurs dans les pas d’une mêlée provoquant des fautes adverses. Si Girard a manqué quelques coups de pieds, il a tout de même permis aux siens de revenir dans les clous jusqu’au money time (menés que 12-16). Là, les deux cartons jaunes des Nivernais Genevois et Kitutu (70e et 73e) leurs ont ainsi permis de dominer une mêlée à 5m et à 8 contre 7 où la succession de fautes a vu Monsieur Castaignède signifier l’essai de pénalité de la victoire (75e).

Dans les arrêts de jeu, l'ex Columérin Jaminet a manqué la pénalité lointaine du match nul, les siens se contentant donc d'un bonus défensif qu'il faudra bonifier lors de la prochaine journée face à Biarritz (avant une réception d'Oyonnax !). Colomiers a eu chaud et s'en contente avant d'aller défier Béziers lors du prochain opus dans l'Hérault.