Grenoble s’installe dans le Top 6

Grenoble poursuit son incroyable chemin en 2021. En effet, les Grenoblois n’ont perdu que deux rencontres depuis le début de l’année. Sur la pelouse de Mont-de-Marsan, les coéquipiers du capitaine Blanc-Mappaz ont fait preuve de solidité malgré une bonne équipe jaune et noir. Un succès sur le score de 38 à 10, bonus offensif en prime, obtenu en toute fin de match grâce au huitième essai de la saison de Capuzzo, qui confirme son excellente forme. Le FCG possède 9 points d’avance sur Montauban, huitième. Quant aux Montois, ils voient leurs poursuivants se rapprocher dangereusement en bas de classement.

Deuxième victoire d’affilée pour le SA XV

Alors que les Angoumoisins n’avaient pas remporté la moindre victoire en 2021, ils viennent d’engranger un second succès consécutif. Après avoir battu Provence sur sa pelouse, Soyaux s’est cette fois-ci imposé face à Béziers à Angoulême. Dans un match fermé, c’est les buteurs Ugalde (12 points) et Even qui ont permis au SA XV de l’emporter pour rêver du maintien. Avec cette deuxième victoire en deux semaines, les joueurs de Vincent Etcheto ne sont plus derniers et pointent désormais à 6 points de Mont-de-Marsan. Béziers, qui avait réalisé une bonne prestation à Montauban le week-end dernier, rechute et voit le Top 6 s’éloigner.

Aurillac renoue avec le succès

Après quatre défaites d’affilée, Aurillac casse sa spirale négative en l’emportant à domicile face à Rouen. Vincent avait bien lancé son équipe sur un drop. Ce sont ensuite les buteurs qui se sont fait face et à ce petit-jeu là c’est le numéro 10 des Cantalous, Salles, qui l’a emporté avec 3 pénalités contre deux pour Lydon (12-6 score final). Grâce à ce succès, Aurillac possède 11 points d’avance sur le premier relégable tandis que les Normands voient leur série de deux victoires consécutives s’arrêter là et ne possèdent plus que 8 points d’avance sur Soyaux-Angoulême. L’étau se resserre en bas du classement.

Valence est dernier

Le bonheur des uns fait le malheur des autres. La victoire de Soyaux-Angoulême combinée à la défaite des Drômois sur la pelouse de Colomiers fait que Valence-Romans est dernier de cette Pro D2. Sur la pelouse de Michel-Bendichou, Valence n’a pas démérité mais a fait preuve de trop d’indiscipline pour espérer ramener une précieuse victoire et ne prend qu’un seul point. Là encore, aucun essai n’a été inscrit et c’est le demi d’ouverture des Columérins, Soulan, qui a été l’auteur de l’ensemble des points de son équipe avec 21 unités (score final 21-16). Colomiers est quatrième, malgré un match compliqué.

Vannes répond à Perpignan

Perpignan avait mis la pression sur Vannes en s’imposant très largement sur la pelouse de Provence ce jeudi. Les Vannetais reprennent leur place de leader au classement grâce à une excellente première mi-temps où ils menaient 19 à 3. Alors que les Bretons tenaient un bonus offensif jusqu’à leur dernière minute, les Montalbanais les en ont privés à la 80e minute grâce à un essai de Sayerse. Néanmoins, c’est une opération à 0 points pour l’USM, qui enchaîne une seconde défaite d’affilée et voit le Top 6 s’éloigner.

Oyonnax s’offre Biarritz

Dans le choc de ce vendredi soir, Oyonnax est allé s’imposer sur la pelouse d’Aguilera dans un très gros match, plein de rebondissements. Alors que les Biarrots avaient parfaitement entamé la rencontre et menaient 21-10 à la 25e minute, les joueurs du BO se sont effondrés et les Oyomens, avec un Lionel Beauxis des grands soirs (14 points), en ont profité pour créer la surprise. Grâce à ce succès, Oyonnax est désormais quatrième tandis que les Basques laissent filer pour de bon le duo de tête.

