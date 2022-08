Que retirer de ce premier match de préparation, perdu 22-0 contre Pau ?

C’est une bonne base de travail. Je ne regarde pas trop le score qui est anecdotique. Après une semaine de coupure, nous ne nous attendions pas à être capables de jouer à ce rythme ! Je trouve que cela a beaucoup couru, c’était très intéressant. Après, nous avons été dominés dans l’axe, mais c’est assez normal. C’était Pau en face, ce n’est pas rien. Je retiens aussi que nous jouons bien à la fin, sur plusieurs temps de jeu où nous avons une occasion d’essai. Le coup dur, c’est la blessure de Motoc. Nous verrons la gravité de sa blessure plus tard.

Quels sont vos axes de travail pour la suite ?

Nous avons passé finalement peu de temps sur la mêlée fermée et les ballons portés. On a privilégié le mouvement général, le rythme et la vitesse. Il va falloir améliorer la conquête. C’est au programme !

Quid de l’affaire des licences bloquées ? Cela a-t-il perturbé votre préparation ?

Je ne m’occupe pas de cela. Je ne suis qu’entraîneur, mon rôle se limite au terrain. En plus, je ne lis pas les journaux. Je ne suis donc pas au courant … (sourires)

Quels seront vos objectifs pour la prochaine saison ?

Ce sont les joueurs qui fixeront les objectifs. Ce sont eux les maîtres du projet. Il y a eu beaucoup de turnover lors de l’intersaison avec un renouvellement de plus de la moitié de l’équipe. Cela va nous demander des efforts pendant quelque temps pour trouver nos repères. Nous risquons de tâtonner un peu. Mais une fois que nous allons réussir à enclencher notre jeu, je suis très confiant sur nos résultats. J’ai bon espoir que la machine fonctionne bien !