Lundi, plusieurs tests sont revenus positifs du côté d’Armandie. En plus d’une épidémie de gastro, de nombreux joueurs professionnels ont été absents toute la semaine. Mercredi, dix-sept nouveaux tests positifs chez les joueurs et huit du côté du staff sont venus s’ajouter. Une situation laissant penser que le match entre Agen et Vannes allait bien être annulé.

D’ailleurs, un seul talonneur pouvant postuler, le SUA pensait bien obtenir gain de cause. Sauf qu’après plusieurs vérifications, la Ligue a décidé de maintenir le match, Tapu Falatéa pouvant dépanner à ce poste (même s’il n’y a jamais joué). Restaient donc 16 joueurs professionnels. Assez donc pour jouer la rencontre. « Je suis très très en colère. C’est une colère froide, mais nous ne sommes pas respectés. Nos médecins ne sont pas respectés » confiait d’ailleurs Jeff Fonteneau en conférence de presse jeudi soir.

Un ultime test

Finalement, il suffisait que deux joueurs professionnels soient indisponibles ou qu’un talonneur déclare forfait pour que la rencontre n’ait plus lieu. Alors le club a décidé de procéder à un ultime test jeudi soir après la mise en place.

Et sept nouveaux joueurs ont été positifs. De quoi entériner les espoirs de maintien de la rencontre. C’est quasiment tout l’effectif, en comptant le staff et les personnes travaillant au club qui ont été testées positives. Soit une soixantaine depuis le début de l’année 2022 comme l’a confirmé Jeff Fonteneau.

