Richard Hill préparera la cruciale réception de Montauban, avec Tom Palmer (pour les 3/4) et Gregoric Bouly, entraîneur de la réserve, qui prendra les avants. Le président affirme que cette décision est bien temporaire, afin de donner aux joueurs un discours clair et lisible sur la tactique.

En effet, même si le but était de gagner, la manière et la méthode n'étaient à priori pas unilatérale, mettant les joueurs dans une zone grise peu confortable. Christophe Hamacek a accepté la décision dans sa temporalité, mais selon les résultats obtenus, la donne pourrait changer. On verra alors quelle position, la direction du club adoptera.