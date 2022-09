Oyonnax - Grenoble

Premier derby du week-end, le FC Grenoble se déplace à Oyonnax ce jeudi pour tenter de poursuivre son bon début de saison. Avec deux victoires en autant de matchs, les hommes de Fabien Gengenbacher auront fort à faire pour se défaire des Oyomen. Après un début de saison marqué par une courte défaite à Aguiléra (18-14), les joueurs de l'US Oyonnax se sont repris la semaine dernière à domicile en s'imposant largement contre Massy sur le score de 33-5. En quête d'un second succès consécutif, les Oyomen auront à coeur de remporter ce derby qui s'annonce d'ores et déjà disputé. Dans ce contexte, le soutien du public pourrait se révéler crucial et permettre à l'USO d'infliger à Grenoble sa première défaite.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax

Soyaux-Angoulême - Aurillac

Avec cinq points obtenus après les deux premières journées du championnat, Soyaux-Angoulême accueille Aurillac au stade Chanzy. Battus de deux petits points la semaine dernière par Nevers, les Charentais doivent s'imposer à la maison pour s'assurer un bon début de saison, eux qui sont considérés comme les "favoris à la relégation" par certains. Même son de cloche du côté d'Aurillac, qui compte actuellement 4 points et qui sort d'une victoire face à Provence (22-13). Chez eux, les Angoumoisins ont toutes les cartes en main pour l'emporter.

Notre pronostic : victoire de Soyaux-Angoulême

Montauban - Agen

L'année dernière, la double confrontation entre les deux équipes n'avait pas déçu. Lors de la 10ème journée, le SUA avait déroulé à Armandie contre l'US Montalbanaise et s'était imposé 41-17. Au match retour, c'est l'USM qui avait réussi à prendre les devants (21-15). Toutes les deux défaites la semaine passée, les deux équipes se doivent de remporter ce derby afin de ne pas déjà lâcher le wagon du top 6. En s'appuyant sur ses supporters et les récentes performances de leur recrue Rokoduguni, le derby semble à la portée de l'US Montalbanaise.

Notre pronostic : victoire de Montauban

Rouen - Vannes

Après un démarrage sur les chapeaux de roues, le Rouen Normandie Rugby ne compte pas baisser la cadence. Déjà vainqueur de Massy et Colomiers, le club normand reçoit ce vendredi Vannes. L'équipe bretonne, qui s'est imposée face au Biarritz Olympique lors de la deuxième journée, pointe aujourd'hui à la sixième place du championnat et pourrait espérer accrocher les phases finales. Mais en continuant sur sa lancée, le Rouen Normandie Rugby devrait pouvoir s'imposer dans ce "derby du nord" et obtenir une troisième victoire consécutive.

Notre pronostic : victoire de Rouen

Carcassonne - Béziers

On vous avait prévenu, les derbys se succèdent en cette troisième journée de Pro D2. Ce coup-ci, ce sont les Biterrois qui se déplacent dans l'antre de Carcassonne. Les deux équipes, qui n'ont gagné qu'à une seule reprise en ce début de saison, pourraient profiter de ce derby pour lancer définitivement leur saison. Les hommes de la Cité, qui ont battu Montauban la semaine dernière, ambitionnent de réaliser les mêmes résultats que l'année dernière face à Béziers, ils s'étaient imposés à domicile et à l'extérieur. Un historique qui pousse à mettre l'US Carcassonne favori.

Notre pronostic : victoire de Carcassonne

Colomiers - Provence

Avec seulement un point obtenu après deux journées, suite aux défaites contre Agen et Aurillac, Provence arrive chez Colomiers en manque de confiance. En Haute-Garonne, le début de saison est lui plutôt réussi. Après un premier large succès à domicile contre Carcassonne, les hommes de Julien Sarraute se sont inclinés face au leader rouennais. Au stade Michel Bendichou, les Columérins devraient sans trop de problèmes parvenir à se défaire de Provence et signer leur deuxième victoire de la saison.

Notre pronostic : victoire de Colomiers

Massy - Nevers

Seule équipe à ne compter aucun point au classement après les deux premières journées, Massy n'y arrive pas en ce début de saison. Promu cet été, le club francilien sort de deux grosses défaites face à Rouen et Oyonnax. Du côté de Nevers, la saison s'est lancée la semaine dernière à Angoulême. Le club de la Nièvre l'a emporté de deux points sur le promu, et le même scénario devrait se répéter ce vendredi face à un autre promu.

Notre pronostic : victoire de Nevers

Biarritz - Mont-de-Marsan

Si cette rencontre n'est pas un derby, elle oppose pourtant deux équipes aux objectifs communs et très proches géographiquement. Fraîchement relégué en Pro D2, le Biarritz Olympique a pour objectif de retrouver l'élite dès la saison prochaine. Un souhait partagé avec le Stade Montois, qui lui s'est incliné face à Perpignan lors du match d'accession. Battus de justesse par Béziers, les Montois figurent actuellement à la 4e place de Pro D2 et pourraient en cas de victoire s'installer sur le podium. pour le Biarritz Olympique, situé à la 12e place, la victoire semble déjà nécessaire pour continuer à espérer une promotion en fin de saison. Des conditions qui devraient pousser le BO à se dépasser et à l'emporter face à Mont-de-Marsan.

Notre pronostic : victoire de Biarritz