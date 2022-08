Ce dernier match signait la fin de votre préparation, vous terminez par une défaite qu’est-ce qui vous a manqué aujourd’hui ?

Il nous a manqué les quinze dernières minutes, c’est là qu’on s’est fait remballer. C’était quand même un très bon match même s'il y a eu des hauts et des bas. On a su dominer l’adversaire et récupérer beaucoup de ballon, on a été bons dans les turnovers. Après on a subi dans la conquête, on encaisse deux mauls, trop faciles à inscrire pour Mont-de-Marsan parce qu’on n'a pas bataillé comme il fallait. On a eu aussi du mal à se réorganiser, il va aussi falloir travailler la discipline qui nous a coûté cher en seconde période. Mais dans l’ensemble ça reste positif.

Justement, vous étiez plus préparés que Mont-de-Marsan alors pourquoi avez-vous craqué en fin de match ?

La grosse différence c’est que nous on finit dixième et eux terminent aux portes du Top 14. Il faut féliciter la qualité de l’effectif de Mont-de-Marsan. Ils avaient aussi sûrement plus de fraîcheur. Nous on termine une huitième semaine de préparation sans repos.

On a vu vos jeunes espoirs champions de France en titre brillants encore ce soir, allez-vous vraiment compter sur eux pour la saison à venir ?

Bien sûr nous allons nous appuyer sur eux. Certains sur le court terme et d’autres à moyen terme, mais on va se servir de leur fraicheur et de leur enthousiasme, ils seront importants lorsqu’il faudra faire souffler l’effectif. Ce soir nos deux centres (Bastard-Pieters, NDLR) ont montré leur capacité à s’adapter très vite à la défense, ils marquent un bel essai très vite. Après c’est plus difficile sur la dimension physique contre des joueurs de Mont-de-Marsan qui ont su arriver lancés.

Quel bilan tirez-vous de cette préparation ?

Pour le staff et moi c’est une préparation très satisfaisante avec des jeunes espoirs qui ont réussi à s’intégrer même si certains sont encore courts et ne sont pas encore prêts comme on l'aimerait. Mais la majorité d’entre eux ont prouvé qu’ils étaient prêts à jouer sur le court terme. On a trouvé un très bon état d’esprit général pour preuve les deux victoires contre Massy et Nevers. On a vu des phases de jeu très positives et on va s’en servir tout au long de la saison.

Quel est votre programme maintenant jusqu’à la reprise ?

On attaque une semaine complète de repos, on va reprendre le 21 et on rentrera en mode marathon face à cette longue saison de trente matches qui nous attend.

Propos recueillis par Pierre Magne