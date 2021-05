Assez paradoxale cette 30e journée de Pro D2. Pour terminer la saison régulière, seules trois équipes du top 6 se sont imposées ce vendredi. Il s'agit de Perpignan, qui a disposé de son dauphin vannetais dans le choc au sommet (30-17), d'Oyonnax qui a condamné Valence-Romans (53-19), et de Biarritz, qui s'est fait peur contre Rouen (30-16). Grenoble s'est de son côté incliné à Montauban (38-24), Vannes a donc perdu à Perpignan et Colomiers n'a pas pu jouer son match.

Il n'empêche qu'au classement, rien ne bouge. Ces six équipes étaient déjà assurées de disputer les phases finales. Perpignan et Vannes étaient même d'ores et déjà qualifiés pour les demi-finales de ce Pro D2. Biarritz se classe derrière les deux épouvantails et recevra Grenoble (6e) à Aguilera la semaine prochaine.

Enfin, Oyonnax garde sa 4e place devant Colomiers et devrait donc recevoir les Haut-Garonnais à Charles-Mathon en barrage. Devrait car les Columérins connaissent actuellement plusieurs cas de covid dans leur effectif. Les demi-finales auront lieu le 30 mai, la finale le 5 juin. Cap maintenant sur les phases finales !