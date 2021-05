La ferveur populaire qui règne depuis plusieurs saisons autour du RC Vannes ne cesse de grandir. Sur cette terre où le football et le cyclisme ont longtemps régné en maître, ils sont de plus en en plus nombreux à se convertir au ballon ovale. Un exemple ? Patrice Loko, ancien international français de football (27 sélections), qui a fait les grandes heures du FC Nantes, puis du PSG, a apporté son soutien au club breton dans une vidéo diffusée sur le compte twitter de la Mairie de Vannes. On y voit celui qui a notamment remporté la Coupe d’Europe des vainqueurs de Coupe en 1996 avec le Paris Saint-Germain, ballon de rugby en main, lancer un appel pour soutenir le RCV dimanche prochain lors de la demi-finale de Pro D2 face au Biarritz Olympique.