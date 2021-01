Après quatorze journées de Pro D2, Béziers est huitième au classement et, bon an mal an, semble avoir laissé derrière lui les soubresauts de l'été. Dans les colonnes du Midi Olympique, le manager biterrois David Aucagne revient néanmoins sur l'épisode d'un rachat dont il n'a rien oublié : "Je n'y ai jamais trop cru, explique-t-il en préambule. Je faisais confiance à mes dirigeants, qui m'avaient dit rapidement qu'il n'y avait pas grand chose dessous." Aucagne (47 ans), qui avait côtoyé Christophe Dominici en équipe de France, poursuit ainsi : "Je vivais difficilement cette situation car je connaissais "Domi", on s'était croisé en équipe de France. Je l'appréciais plutôt. Je trouvais ça dommage, même si je comprenais aussi qu'il n'était pas facile de venir me voir sachant qu'ils ne comptaient pas sur moi. […] Je suis passé outre, c'était plus de l'inquiétude par rapport à ma famille."

Plus loin, dans cette même interview, il enchaîne : "J'ai vécu sa disparition (celle de Christophe Dominici, le 24 novembre dernier) comme un choc, comme quelque chose qui venait me rappeler l'épisode estival. Je pense que cette histoire lui a fait beaucoup de mal et qu'il s'est fait avoir ".

Malgré les difficultés auxquelles il a été confronté l'été dernier, David Aucagne rappelle qu'il n'a jamais songé à quitter l'Hérault. "Je suis passionné par ce que je fais. J'aime ce club et me sens bien, dans cette ville. Ma femme et mes enfants partagent d'ailleurs ce sentiment ". Il ajoute : "Je souhaite que l'ASBH redevienne un club attractif et joue les premiers rôles dans le rugby français. Qu'on soti qualifié constamment et que l'on arrive aussi à conserver nos jeunes".