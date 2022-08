1. En quelle année a été fondé le club de Massy ? Sondage 242 vote(s) 1957 1971 1986

2. Quel est le nom du stade de Massy ? Sondage 234 vote(s) Stade Charléty Stade Mathieu Bastareaud Stade Jules Ladoumègue

3. Qui les Massicois ont-ils battu en demi-finale de Nationale pour décrocher leur montée ? Sondage 256 vote(s) Valence-Romans Soyaux-Angoulême Albi

4. En quelle année le RCME était-il descendu de Pro D2 en terminant dernier du championnat ? Sondage 242 vote(s) 2016-17 2017-18 2018-19

5. Lequel de ces internationaux n'a pas été formé à Massy ? Sondage 237 vote(s) Cameron Woki Sekou Macalou Dany Priso

6. Quelle est la devise du club de Massy ? Sondage 200 vote(s) Rever fort Rugir fort Monter fort

7. Quel international italien (40 sélections) rejoint Massy cet été ? Sondage 231 vote(s) Sebastian Negri Marco Fuser Michele Campagnaro

8. De quelle nationalité est le pilier Fernandez Correa ? Sondage 223 vote(s) Argentin Portugais Sénégalais

9. La saison dernière, Massy a réalisé une incroyable série de victoires. Mais combien de succès à la suite ont-ils glanés au fait ? Sondage 216 vote(s) 9 victoires 13 victoires 18 victoires

10. Contre qui Massy débutera sa saison, le 26 août prochain ? Sondage 211 vote(s) Rouen Soyaux-Angoulême Biarritz

1. Le club de Massy a été fondé en 1971.

2. Le stade de rugby de Massy s'appelle le stade Jules Ladoumègue.

3. En demi-finale de Nationale la saison dernière, les Massicois avaient triomphé de Albi. Après avoir pourtant perdu le match aller (21-9), les hommes de Julien Maréchal ont remonté leur retard au match retour (40-10). Ils ont ensuite battu Soyaux-Angoulême en finale (38-10).

4. Après une saison catastrophe, c'est en 2018-19 que les Massicois ralliaient la Nationale. Ils terminaient bon dernier de Pro D2 avec seulement 29 points au compteur. Bourg-en-Bresse, l'autre relégué, comptait de son côté 60 points !

5. Cameron Woki et Sekou Macalou ont tout deux bel et bien été formés à Massy. C'est donc Dany Priso qui, malgré ses années au Stade français, n'a jamais évolué chez les Ciel et Noir.

6. Alors que le symbole du club est le lion, sa devise est "Rêver fort" !

7. Pour renforcer son effectif au mieux en vue de cette saison de Pro D2, les Massicois se sont attachés les services du deuxième ligne italien Marco Fuser cet été.

8. Notamment passé par Agen, le pilier du RCME Fernandez Correa est Sénégalais.

9. Incroyable, mais Massy est parvenu à glaner 13 victoires de suite en Nationale la saison dernière. Une série qui a pris fin sur la pelouse de Soyaux-Angoulême en janvier (22-13).

10. Massy retrouvera la Pro D2 avec un duel face à Rouen le 26 août prochain.