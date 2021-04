À travers ce duel entre Provence et Grenoble, c’est à la fois une lutte dans le bas et le haut du tableau qui se jouait. Et cela a donné un match spectaculaire, avec les intentions de jeu qui ont pris le dessus malgré cette pression du résultat. Et un homme a notamment fait basculer cette soirée, il s’agit de Florent Massip qui en plus d’avoir passé le cap des 300 points cette saison, a marqué 27 des 32 points de la formation aixoise (7 sur 9 au pied) et notamment cet essai sur une magnifique action et un service de Charlat (56e).

L’arrière a grandement contribué à la fin de la série noire des Provençaux, qui confiaient « ne plus savoir gagner » et qui ont mis fin à une série de neuf revers consécutifs, leur permettant de ne pas se retrouver sous une plus grande pression dans la course au maintien (Aix est désormais 13e). À l’image de la hargne du nouveau venu Hans Nkinsi, des avancées de Charles Malet, des différences de Thibaut Zambelli ou encore des courses d’Andrzej Charlat, le danger est venu d’un peu partout du côté de cette ambitieuse équipe d’Aix.

Et c’est d’ailleurs ce même Charlat qui est l’auteur de l’autre essai des hommes de Mauricio Reggiardo, dans la continuité d’un contre en touche de… Nkinsi. (23e).

Le FCG ramène malgré tout un précieux point

Les buteurs ont eu leur rôle, à l’instar donc de Massip, mais aussi de Jonathan Bousquet puis de Corentin Glenat pour Grenoble. Une preuve d’une certaine indiscipline rendue logique par la nervosité qui a pu accompagner cette partie à enjeu(x) ; et traduite par le carton jaune contre le troisième ligne grenoblois Deon Fourie (40e). L’équipe probablement la plus lucide l’a emporté, bien qu’avec un coup de pied expédié directement en touche, devant ses 22m, Romain Sola a fait une ultime frayeur, finalement sans conséquences, à ses troupes. Et le FCG a dû se contenter de ce bonus défensif insuffisant pour reprendre la 5e place à Oyonnax.

Car Grenoble a malgré tout réussi la performance de marquer 4 essais dans ce duel, avec notamment la 10e réalisation de la saison de l’inévitable Ange Capuozzo sur un ballon de contre, et après deux petits coups de pied bien sentis pour s’amener la balle (8e). Cette réalisation a ouvert le bal offensif de la soirée, en réaction après une domination aixoise, et c’est souvent de la sorte que Grenoble s’est distingué. Karim Qadiri sur une longue séquence après touche (36e), Jonathan Bousquet après une autre possession énorme et un travail de patience (52e), puis Romain Trouilloud sur un service de Valençot après un ballon porté (75e), ont été les autres marqueurs.