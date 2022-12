Ce duel de milieu de tableau a été très fade pendant tout le premier acte. Les deux équipes s’observent et rendent très vite les ballons. Les plans de jeu de Provence et de Rouen se ressemblent. Si on ne progresse pas après deux temps de jeu, on tape au pied. Alors forcément les séances de "ping-pong rugby" sont fréquentes et interminables. Au tableau des scores pas grand-chose à voir non plus. Massip ouvre la marque dès la cinquième minute, il sera imité trois minutes plus tard par l’arrière normand Lydon, trois partout, le score ne bougera plus jusqu’à la mi-temps. La seule éclaircie de ce premier acte, quand même dominé par les hommes de Reggiardo, n’arrive qu’à la 26e minute. Et ce sont les arrières qui mettent le feu, Massip trouve Drouet sur son aile qui perce, mais s’écroule à cinq mètres de la ligne. S’en suivront trois touches proches de l’en-but normand, trois cartouches gâchées par l’imprécision de l’attaque des locaux.

La jeunesse de Provence à l'attaque

Au retour des vestiaires, c’est vraiment là que le match débute. Même si à la 46e minute et grâce à son superbe buteur, Rouen prend l’avantage pour la première fois de la rencontre (3-6), ce sont bien les locaux qui continuent de dominer. Le public de Maurice David devra attendre la 55e minute pour voir enfin ses hommes en noir aplatir dans l’en-but. Et comme un symbole, c’est le jeune talonneur Lucas Martin, formé au club qui aplatit. Il conduit parfaitement un maul après une touche à 5 mètres. Massip transforme, mais l’avance n’est toujours pas suffisante, 10-6, rien n’est fait.

Lydon passe trois nouveaux points, mais la jeunesse de Provence a de la ressource. C’est au tour du talentueux demi de mêlée Simon Tarel de passer la ligne à la 62e minute. Alors que le ballon est cafouillé par Rouen au milieu du terrain, c'est Louis Marrou qui récupère le ballon et traverse la défense normande. Il joue parfaitement le deux contre un avec son demi de mêlée qui plonge dans l'en-but. L’écart est fait 17-9.

Ma’Afu prive Provence du bonus dans les arrêts de jeu

L’odeur du bonus offensif arrive alors aux narines des locaux qui ne mettront pas beaucoup de temps pour aller le chercher par l’inévitable Massip qui conclut d’un essai sa superbe partie. 27 à 12, on joue les dernières minutes du match et Provence tient son bonus. C’est finalement à l’envie que l’attaque de Rouen pourtant inoffensive tout au long du match, privera les locaux du bonus offensif. Après plusieurs mouvements de jeu qui déplacent la défense à 5 mètres de la ligne, c'est finalement le talonneur remplaçant Ma’Afu qui plonge dans l'en-but. Lydon confirme son 100% et transforme, 27-19, score final.

Les Provençaux laissent échapper le bonus dans les dernières secondes, mais obtiennent une victoire précieuse !