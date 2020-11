Les Columérins ont connu un souci d’entame, pris dans l’engagement, dans la discipline et en mêlées fermées où Hugo Pirlet a écopé d’un carton jaune. Lucas Méret s’est ensuite chargé de convertir au score par ses pénalités, les hommes du président Calamel ayant quelques difficultés en touche ou dans la conversion de leurs possessions en points.

Sur l’une de leurs rares venues dans le camp adverse, les joueurs de Julien Sarraute ont proposé un joli maul avec faute adverse. Ainsi, Girard a marqué les premiers points des siens (12-3 à la 30e) qui ont aussi vu dans la sortie de Carbou sur carton jaune (plaquage dangereux) un autre signe positif.

La deuxième période a proposé les mêmes tendances. Pas de rythme, des pertes de balles, quelques mauvais choix et un suspense, lequel des deux buteurs meublant le score allait connaître son premier échec. Entre Méret et Girard, puis Poet se sont livrés un mano a mano.

100% des points audois pour Méret

Une lueur est venue à trois minutes du terme avec un en-avant de Méret seul dans son camp suite à un jeu au pied adverse. Une sortie de mêlée rapidement jouée et un ballon écarté vers les trois-quarts avec une sautée plus tard, une croisée a permis à l’expérimenté Alexis Palisson de marquer le premier essai de ce match. Transformé, cet essai a permis à la Colombe de mener pour la première fois du match 22-21 à quelques secondes du terme !

Mais il était dit que la mêlée dominante des joueurs de Christian Labit aurait encore son mot à dire, et Lucas Méret (100% au pied) aussi. Sur les 22m axe d’en face, les Jaune et Noir sont allés glaner une énième pénalité et la balle de match pour leur buteur qui n’a pas tremblé pour un 24-22 final. Méret a donc marqué tous les points des joueurs de la Cité heureux de leur premier succès de la saison a casa quand les hommes de Julien Sarraute sont repartis en banlieue toulousaine avec le bonus défensif.

Lors de la prochain journée, un programme copieux est prévu pour ces deux adversaires du jour avec un Nevers – Carcassonne et un Colomiers – Oyonnax.